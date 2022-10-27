Polos Nike con ajuste slim para hombre para comprar ahora

Tres polos Nike de ajuste slim para hombre que debes comprar ya
Guía de compra
Ya sea para golf, tenis o uso diario, estos polos Nike de ajuste slim ofrecen comodidad y transpirabilidad.
Los polos Nike de ajuste slim están hechos con material transpirable y absorbente de sudor diseñado para mantener la comodidad durante todo el día. Un básico de guardarropa: los polos brindan un look estructurado y a la medida, son ideales para el almuerzo después de un partido o hacer mandados.
Desde el tenis hasta el golf y más, vale la pena probar estos polos Nike de ajuste slim para hombre.
1.Polo slim para hombre Nike Polo
Disponible a rayas, estampado y en una variedad de colores, el polo slim para hombre Nike Polo está hecho con una mezcla de algodón orgánico y fibras de poliéster reciclado para ser un clásico completo, suave y elástico del golf y el tenis.
Características principales:
- Tecnología Dri-FIT para secar rápidamente el sudor
- Dobladillo posterior largo y aperturas laterales para meterla y sacarla fácilmente de las partes de abajo
- Ojales bordados en las axilas para mejorar el flujo de aire
- Cuello de tela de canalé para reducir el enrollamiento
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2.Polo slim para hombre Nike Polo Rafa
Bordado con el logotipo exclusivo "toro salvaje" de Rafael Nadal, este polo es una gran playera para cualquier fan de hueso colorado.
Características principales:
- Tecnología Dri-FIT para evitar la humedad durante las actividades intensas
- Tejido Knit que ofrece mayor ventilación
- Algodón orgánico y fibras de poliéster que son suaves en la piel
3.Polo de tenis para hombre NikeCourt Dri-FIT Advantage
Aunque está catalogado como un polo, esta prenda de ajuste slim no tiene cuello. Añade más flujo de aire en la zona del cuello, particularmente durante los partidos de tenis intensos o las vueltas de golf.
Características principales:
- Disponible en cinco colores audaces
- Tecnología Dri-FIT que evita la acumulación de sudor en la piel
- Cierre con tirador de aro en el cuello para añadir más ventilación en el pecho
- Costuras que van desde la parte superior de los hombros hasta la parte frontal le dan al polo una curva suave a lo largo de la figura de los brazos (y una sensación más ajustada)
Texto: Julia Sullivan