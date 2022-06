Más allá del estilo: Cynthia y Travis amplifican las voces de la comunidad negra y latina

Travis: El estilo fue la primera expresión real que utilicé como individuo. Siempre he seguido a la moda, desde que tengo memoria. Cuando era niño, estaba obsesionado con diferentes calzados deportivos y ese tipo de cosas. Tenía 9 años y quería gastar entre 100 y 125 dólares en calzados deportivos, pero mi madre nunca los compraba, lo cual es justo. Entonces, a los 16, comencé a trabajar y me volví loco coleccionando calzados deportivos. En ese entonces, mi estilo era una expresión de cualquier tendencia que estuviera de moda. A medida que creces, vas encontrando lo que funciona para ti, lo que te resulta cómodo y vas conociendo tu propia voz que evoluciona de tal manera que ya no se producen cambios drásticos, se genera una mayor confianza en ti mismo. Eso es lo que me gusta. Hoy, estoy abocado al modo papá.



Cynthia: Pienso en el estilo en términos de comunicación. Comunicas quién eres y también te comunicas con otras personas que están interesadas en las mismas cosas que tú. Concuerdo con Travis en que la comunicación cambia a medida que evolucionas como persona. Cuando iba a la secundaria, usaba jeans amplios, pequeños tops y una bandana alrededor de la cabeza. A medida que vas pasando por distintos escenarios, es como si en silencio intentaras comunicar que eres parte de la comunidad.