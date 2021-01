La jugadora mexicana de rugby María Pruijn desafía las expectativas

¿Por qué disfrutas jugar rugby?

Sentirme capaz me hace sentir poderosa. La idea de que puedo correr más rápido, de que nadie me alcanzará, nadie me tirará, que puedo derribar a alguien, fuerte. Verme a mí misma como físicamente capaz me ha hecho confiar en establecer otros tipos de metas para mi vida. Siempre he sido delgada y de repente, el poder decir, "Puedo derribar a cualquiera y nadie me puede derribar" o también "Puedo con lo que sea y nada me puede vencer", es muy emocionante y gratificante.