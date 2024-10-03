Los mejores leggings Nike de maternidad

Los mejores leggings de maternidad de Nike son las colecciones Zenvy (M) y Nike One (M). Estos estilos ofrecen leggings y shorts de ciclismo diseñados con atención y rigurosamente probados por las usuarias para antes, durante y (mucho) después del embarazo.

"Los leggings Zenvy (M) están diseñados específicamente para mujeres embarazadas o que están entrando en esa fase de la vida. Están hechos para durar todo el proceso de maternidad, que es más que solo el embarazo", explica Emily Polkow, gerente principal de la línea de productos Global Apparel de Nike. "Adaptamos el modelo clásico para que tenga bolsillos exteriores porque sabemos lo importantes que son para alguien que hace mucho equilibrio. También añadimos una pretina cruzada con una ligera hendidura para ofrecer más elasticidad y libertad de movimiento, así como una cintura ultra alta. El material InfinaSoft ofrece el doble de elasticidad que el spandex, y su suavidad crea los leggings para maternidad definitivos".

Los leggings Nike One (M) también están en la lista "porque proporcionan la comodidad, confianza y flexibilidad que una madre necesita para mantener un estilo de vida activo en todas las etapas del embarazo y la maternidad", afirma Polkow. "El material es súper suave y tiene un acabado mate aterciopelado que toma el color y el estampado a la perfección para que pueda expresar su estilo e individualidad. Sin mencionar que el precio es súper asequible".