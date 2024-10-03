Los mejores leggings Nike de maternidad
Guía de compra
Una gran selección para futuras madres y madres en posparto.
La comodidad y la flexibilidad son clave en el embarazo. Los mejores leggings de maternidad se sienten increíbles cuando los usas, se adaptan a los cambios de tu cuerpo, sujetan y mantienen el soporte para tu vientre en crecimiento y son un atuendo lo suficientemente versátil como para la crianza.
A continuación, recopilamos nuestros mejores leggings de maternidad y te explicamos qué características los sitúan en los primeros puestos de la lista.
6 características que hacen destacar los leggings de maternidad de Nike
Los mejores leggings de maternidad de Nike son las colecciones Zenvy (M) y Nike One (M). Estos estilos ofrecen leggings y shorts de ciclismo diseñados con atención y rigurosamente probados por las usuarias para antes, durante y (mucho) después del embarazo.
"Los leggings Zenvy (M) están diseñados específicamente para mujeres embarazadas o que están entrando en esa fase de la vida. Están hechos para durar todo el proceso de maternidad, que es más que solo el embarazo", explica Emily Polkow, gerente principal de la línea de productos Global Apparel de Nike. "Adaptamos el modelo clásico para que tenga bolsillos exteriores porque sabemos lo importantes que son para alguien que hace mucho equilibrio. También añadimos una pretina cruzada con una ligera hendidura para ofrecer más elasticidad y libertad de movimiento, así como una cintura ultra alta. El material InfinaSoft ofrece el doble de elasticidad que el spandex, y su suavidad crea los leggings para maternidad definitivos".
Los leggings Nike One (M) también están en la lista "porque proporcionan la comodidad, confianza y flexibilidad que una madre necesita para mantener un estilo de vida activo en todas las etapas del embarazo y la maternidad", afirma Polkow. "El material es súper suave y tiene un acabado mate aterciopelado que toma el color y el estampado a la perfección para que pueda expresar su estilo e individualidad. Sin mencionar que el precio es súper asequible".
1. Elasticidad que crece contigo
A medida que tu vientre se expande durante el embarazo, la tela de los leggings de maternidad debe adaptarse a eso.
Los leggings y shorts de ciclismo de talle alto y sujeción ligera Zenvy (M) de Nike ofrecen espacio adicional donde más lo necesitas. La tela elástica y suave se adapta a tu cuerpo y se flexiona fácilmente para seguir cada movimiento.
Los leggings y shorts de ciclismo de talle alto Nike One cuentan con una tela elástica por zonas que se expande sin perder su estructura de soporte.
Ambos modelos se estiran y mantienen su forma para ofrecer un ajuste cómodo y ceñido antes, durante y después del embarazo.
2. Tela ligera y transpirable para mantenerte cómoda
Nike prioriza la comodidad en toda su colección de leggings y equipo de entrenamiento. Los síntomas como el dolor corporal y las fluctuaciones de temperatura hacen que el embarazo sea un momento especialmente importante para usar estilos de entrenamiento fáciles de llevar y cómodos.
Los materiales suaves, la tecnología Dri-FIT absorbente de sudor y las costuras minimalistas equipan a los leggings y shorts de ciclismo Zenvy y Nike One con la comodidad fresca que tu cuerpo anhela durante el embarazo.
Nike modificó su popular estilo Zenvy para su colección de maternidad y así incorporar el famoso tejido InfinaSoft a tus leggings. InfinaSoft se siente como una segunda piel sin sacrificar el soporte y la estructura que necesitas a medida que tu vientre crece.
La suave tela de densidad media de la colección Nike One (M) se estira y se adapta a tu cuerpo y a tus movimientos para ofrecer un ajuste cómodo y firme durante cada trimestre y mucho más.
3. Bolsillos para todos tus artículos esenciales
Todo es mejor con bolsillos. En el embarazo y el posparto, tener espacio de almacenamiento incorporado para tu teléfono, llaves o un chupó de repuesto hace que cada día sea un poco más fácil.
Los estilos de maternidad Zenvy y los shorts de ciclismo de maternidad Nike One cuentan con bolsillos en los muslos lo bastante grandes como para guardar la mayoría de los teléfonos y otros artículos esenciales para el día a día. Ya sea que prefieras bolsillos abiertos (Zenvy) o externos (Nike One), puedes confiar en los leggings y shorts de ciclismo de maternidad de Nike para guardar tus cosas de forma rápida y sencilla.
4. Paneles estructurados y con soporte para tu vientre
Los mejores leggings de maternidad no solo ofrecen espacio para el vientre, sino que también proporcionan el soporte que necesitas para moverte con comodidad y reducir la presión en la zona lumbar. Además, los mejores estilos te permiten doblar el panel de la cintura cuando lo único que quieres hacer es relajarte.
Los leggings Zenvy de talle alto y los shorts de ciclismo de Nike ofrecen un suave abrazo de soporte delicado para tu vientre en crecimiento. Los estilos de maternidad Nike One ofrecen un nivel adicional de estructura y soporte. Ambos permiten doblar fácilmente el panel de la cintura para que puedas pasar directamente de entrenar a ver la televisión.
5. Pretinas que se mantienen en su lugar
Mantener los leggings de talle alto en su sitio puede ser todo un reto, incluso fuera del embarazo. Pero cuando el vientre del tercer trimestre ejerce presión sobre la pretina, solo los mejores leggings de maternidad están a la altura del desafío.
Nike diseñó sus leggings y shorts de ciclismo de maternidad Zenvy con una pretina extra ancha que evita que se enrolle, pellizque y se salga de su sitio.
6. Fácil de limpiar
Durante y después del embarazo, poder lavar la ropa de cualquier tipo a máquina es el santo grial. Cuando planificas cuidar de un bebé o lo haces, necesitas ropa de entrenamiento que puedas meter en la lavadora sin necesidad de pensarlo.
Los leggings y shorts de ciclismo de maternidad Nike Zenvy (M) y Nike One se pueden lavar a máquina y son lo suficientemente resistentes como para usarlos y lavarlos por años.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor material para los leggings de maternidad?
Los mejores leggings de maternidad están disponibles en una gran variedad de telas. Sin embargo, los materiales y la confección de los mejores leggings de maternidad ofrecen un soporte cómodo que se estira para adaptarse a las necesidades de tu cuerpo antes, durante y después del embarazo. Los expertos de Nike también recomiendan telas que absorban la humedad y mantengan la frescura, sin importar si estás entrenando o relajándote.
¿Se tienen que usar leggings específicos de maternidad durante el embarazo?
Aunque no sean de maternidad, los leggings de talle alto superelásticos pueden servir para las primeras etapas del embarazo. En el tercer trimestre, cuando tu vientre será más grande, los estilos especialmente diseñados ofrecen el espacio, la cobertura y la estructura suficientes para acomodarse a ti.
Texto: Sarah duRivage-Jacobs