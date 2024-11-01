La historia de los Blazer
Department of Nike Archives
Descubre los detalles detrás del lanzamiento de los Blazer, cuyos orígenes se remontan a la década de los años 70.
La historia de los Nike Blazer comienza a principios de los años 70. Los tenis recibieron el nombre del equipo de básquetbol profesional local de Nike, los Portland Trail Blazers, que se había unido recientemente a la liga. De hecho, según el Department of Nike Archives, un par de miembros del equipo fueron los primeros profesionales de cualquier deporte en lucir el Swoosh.
La primera vez usaron prototipos de los Bruin de 1972. Los Bruin y los Blazer suelen confundirse por sus muchas similitudes, pero en diciembre de 1972, los Blazer también pisaron la cancha.
En un catálogo de la época se leía: "Son resistentes y están fabricados para ofrecer el máximo soporte y la mayor comodidad. Por eso, los Blazer HT son los favoritos de los campeones de costa a costa". La "parte superior de cuero de becerro elegante" se unía a la suela mediante un proceso de vulcanizado (un gran horno que cementa con calor la parte superior y la suela de goma), algo que solo unas pocas fábricas japonesas podían hacer en ese momento.
Poco después de su lanzamiento, tanto los Bruin como los Blazer estuvieron disponibles en cuero de gamuza "con colores hechos para ganadores". Pero ese no fue el final de la energía que se estaba generando.
Cuando la estrella del básquetbol profesional George "The Iceman" Gervin se unió a la liga, usaba otra marca de tenis. Gervin se convirtió en el primer atleta de Nike en recibir unos "tenis exclusivos del jugador". Esos Blazer incluían la palabra "ICEMAN" en el talón, donde normalmente aparecería "NIKE".
A medida que Nike desarrolló la tecnología avanzada de los tenis de básquetbol, los skaters tomaron los Blazer y les dieron credibilidad fuera de la cancha. Pero no fue hasta 2005 cuando Nike SB creó unos Blazer específicos para el skateboarding.
A partir de ahí, tanto la versión SB como el modelo original despegaron, lo que dio lugar a muchas colaboraciones muy solicitadas a lo largo de los años.
En 1973, el anuncio impreso que se muestra arriba fue uno de los primeros en presentar productos de la marca Nike, incluidos los Blazer, los Cortez, los Greco y los Nike.
Durante más de cinco décadas, los Blazer han perdurado como unos tenis icónicos con un diseño prácticamente intacto. No muchos tenis surgidos a principios de los años 70 pueden ostentar ese legado.
Descubre a continuación muchos de los diseños nuevos de Nike Blazer.