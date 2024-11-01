La historia de los Blazer

En un catálogo de la época se leía: "Son resistentes y están fabricados para ofrecer el máximo soporte y la mayor comodidad. Por eso, los Blazer HT son los favoritos de los campeones de costa a costa". La "parte superior de cuero de becerro elegante" se unía a la suela mediante un proceso de vulcanizado (un gran horno que cementa con calor la parte superior y la suela de goma), algo que solo unas pocas fábricas japonesas podían hacer en ese momento.

Poco después de su lanzamiento, tanto los Bruin como los Blazer estuvieron disponibles en cuero de gamuza "con colores hechos para ganadores". Pero ese no fue el final de la energía que se estaba generando.

Cuando la estrella del básquetbol profesional George "The Iceman" Gervin se unió a la liga, usaba otra marca de tenis. Gervin se convirtió en el primer atleta de Nike en recibir unos "tenis exclusivos del jugador". Esos Blazer incluían la palabra "ICEMAN" en el talón, donde normalmente aparecería "NIKE".