La historia de los Nike Dunk

Pero, ¿de dónde vienen los Dunk? Los tenis de básquetbol Nike más populares del momento, como los Legend de 1984, los Terminator del 85 y los Jordan 1 del 85 (en la foto de arriba), se mezclaron para dar lugar a los Dunk. De hecho, los Dunk nacieron con un plazo de entrega ajustado: se diseñaron, desarrollaron y enviaron en un plazo de seis semanas.

Los Dunk dejaron de aparecer hasta que los skaters (en algún momento de los 90) los descubrieron en tiendas de ofertas a bajo precio. Tan importantes como la accesibilidad, los Dunks tenían el look y la función para el skateboarding y para hacer acrobacias.