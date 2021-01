Instantáneas: El descubrimiento de una comunidad con el netball y Maggi Gao 

Hay una idea predominante que el netball es un deporte femenil. ¿Cómo te hace sentir eso?

Recuerdo cuando era más joven, me sentía un poco rara al respecto porque pensaba "estás jugando un deporte femenil". Creo que implícitamente le decía a mucha gente que no era lo suficientemente bueno para que los hombres lo practicaran. Pero cuando crecí me di cuenta que requiere mucho mas precisión y agilidad que muchos otros deportes. Imagino que si me gustara otro deporte, sería el rugby sevens. Ese tipo de poder y velocidad... de hecho, actualmente hay una liga enorme de netball varonil en Australia. No es profesional, por lo que no les pagan. Pero es tan grande hoy en día que estos jugadores están formando un equipo varonil de netball que pronto será remunerado. Así de grande es este deporte. En países donde el netball es popular, se ve como el mejor deporte no solo para mujeres, sino también para hombres.