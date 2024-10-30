Nike lanza sus primeros tenis para el breakdance con Nike Jam

Nike lanzará su primera colección de ropa y tenis de breakdance en el verano de 2024. El objetivo de la colección, diseñada en colaboración con el famoso artista Futura, conocido por sus audaces diseños urbanos tipo grafiti, es proporcionar un rendimiento mejorado sin perder el estilo de B-boy y B-girl.

"El resultado es increíble", dice Futura. "Los Jam son un modelo estupendo y totalmente nuevo que se confeccionó desde cero para que los propios bailarines quieran interpretar y se sientan cómodos".

Seis años de investigación y pruebas de breakers de todos los niveles dieron como resultado el desarrollo de los Nike Jam. Los tenis resultantes optimizan la capacidad de los breakers para deslizarse por todas las superficies, ya sean lisas, de asfalto o cemento. Los tenis tienen una entresuela de espuma incorporada para ofrecer una amortiguación de protección, al mismo tiempo que la suela cupsole de goma y la sensación de contacto con el suelo ayudan a los breakers a rendir al máximo.

Los Nike Jam, diseñados para el rendimiento y el uso diario, ofrecen funcionalidad y estilo. Las tres combinaciones de colores de los Nike Jam cuentan con elementos que rinden homenaje a las raíces del deporte. El equipo de tocadiscos y micrófonos utilizado por DJ y MC para crear el ambiente inspiraron el diseño de la combinación de colores negro y goma. El cartón que usaban los bailarines de breakdance para protegerse de las superficies impredecibles sirvió de inspiración para la combinación de colores en tostado y negro. La combinación de colores en blanco y negro, creada en colaboración con Futura, se basa en su icónica pieza Break Train de 1980.