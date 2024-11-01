Los mejores productos de Nike potenciados por la tecnología Air en el Blueprint Pack

La tecnología de Nike Air ha avanzado y se ha expandido desde su lanzamiento en la década de 1970. Ahora, las innovaciones Air se utilizan en una amplia gama de tenis Nike, siempre con el mismo objetivo: proporcionar una amortiguación responsiva que no añade peso adicional. Nike destaca esta tecnología exclusiva en el próximo Nike Blueprint Pack, que se lanzará en el verano del 2024.

Esta nueva versión destaca lo mejor de la tecnología Air de Nike, con 13 tenis diseñados para usarse en una amplia gama de deportes. En esta mezcla se combinan unos tenis con clavos, unos tenis de básquetbol, unos tacos de fútbol y unos tenis de lifestyle diseñados para ayudarte a satisfacer tus necesidades dentro y fuera del campo.

"En el corazón de todo lo que hacemos está el atleta: estamos para superar los límites y asumir riesgos en su nombre", dice Martin Lotti, director de diseño de Nike. "Este verano, lo que marca la diferencia es la increíble capacidad de retorno de energía de Nike Air. Estos productos Air me inspiran no solo por lo que hemos creado al servicio de los atletas, sino también por la sensación que me generan de que estamos iniciando un proceso nuevo increíble". La tecnología Nike Air ha estado presente en muchos grandes momentos deportivos, incluido el apoyo a Eliud Kipchoge en su esfuerzo por romper la barrera de las dos horas en un maratón, una hazaña que alguna vez se pensó imposible.

La última tecnología de Nike Air utiliza el trabajo de científicos, investigadores y diseñadores, junto con inteligencia artificial y herramientas algorítmicas, para evaluar una docena de posibles soluciones a los problemas a los que se enfrentan los atletas, a fin de crear un producto mejor y más basado en datos. Esta tecnología de vanguardia también permite al equipo de investigación de Nike perfeccionar la tecnología Air para distribuirla mejor en todas las tallas de tenis.

El Nike Blueprint Pack incluye las mismas combinaciones de colores en los 13 tenis, con un intenso fondo blanco que resalta el Swoosh en azul clásico y detalles en naranja brillante. La combinación de colores está inspirada en el cofundador de Nike y entrenador de atletismo, Bill Bowerman, que estaba tan centrado en crear unos tenis ligeros que tomaba un bolígrafo y punteaba un Swoosh en el lateral de los clavos de los atletas para evitar añadirles peso. El Nike Blueprint Pack se concibió a partir de las notas de Bowerman, que conformaron un "modelo para servir a los atletas".

El Nike Blueprint Pack incluye los tenis de correr Alphafly 3 y los Pegasus 41, la versión más reciente de los populares Nike Pegasus, que incorpora la primera unidad Air Zoom visible en unos tenis de correr, junto con dos modelos de tenis con clavos de atletismo, los Nike Victory 2 y los Nike Maxfly 2. En el caso del básquetbol, los nuevos G.T. Hustle 3 ofrecen un retorno de energía dinámico y un estilo de corte mid. Los nuevos Nike Mercurial Superfly también están incluidos en el paquete y ofrecen un soporte ligero para fomentar los momentos explosivos en el campo de fútbol.

El Nike Blueprint Pack estará disponible en Nike.com y tiendas minoristas seleccionadas a partir del 3 de julio. Nike también planea lanzar otra combinación de colores especial poco después de la primera.

Texto: Korin Miller