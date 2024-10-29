Los LeBron TR1: los tenis ideales de entrenamiento para la nueva generación de atletas

LeBron TR1: los tenis de entrenamiento definitivos para la nueva generación de atletas
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Diseñados para ser los tenis de entrenamiento principales de todos los atletas, los versátiles TR1 enfatizan el rendimiento óptimo, la comodidad y el estilo durante todo el día.
- Los primeros tenis de entrenamiento de LeBron James para Nike, los LeBron TR1 (Trainer 1), son unos tenis versátiles diseñados para ofrecer comodidad, un estilo urbano juvenil y rendimiento óptimo en todos los deportes.
- Con su diseño ligero y ergonómico que enfatiza la flexibilidad del antepié, los TR1 reflejan el enfoque de esta estrella del básquetbol sobre el entrenamiento.
- Los Lebron TR1 se lanzarán en todo el mundo en nike.com y en distribuidores seleccionados el 19 de septiembre de 2024, en la combinación de colores Dunk Man gris y verde neón. En las siguientes semanas se agregarán más combinaciones de colores audaces.
La leyenda del básquetbol LeBron James lanza sus primeros tenis de entrenamiento para Nike, los LeBron TR1. Conocido por su tenacidad sin igual y su enfoque intenso del entrenamiento, este grande del básquetbol ha canalizado estos elementos en el diseño de los TR1 de Nike. El resultado son unos tenis de entrenamiento versátiles con una combinación innovadora de rendimiento y estilo.
LeBron buscó que los TR1 enfatizaran no solo el rendimiento sino también la versatilidad y el uso durante todo el día para atraer atletas de varias disciplinas.
"Los TR1 son para los atletas que buscan constantemente la grandeza y trabajan día tras día", afirma LeBron. "El entrenamiento forma una parte importante de mi recorrido, y estos tenis están diseñados para que los atletas los utilicen en cualquier entrenamiento, en cualquier día y en cualquier lugar".
Los aportes de Nike Sports Research Lab sirvieron para el desarrollo de los TR1. El producto resultante ofrece un diseño urbano elegante que apunta al rendimiento en interiores y la versatilidad al aire libre. Los TR1 cuentan con un diseño ergonómico y ligero centrado en la estabilidad, con énfasis en la flexibilidad del antepié para mejorar el rendimiento. Además, la eliminación de la strobel (la porción más baja de la parte superior de los tenis) permite estar más cerca de la amortiguación de espuma que le da a los TR1 su responsividad distintiva.
La suela exclusiva tipo waffle invertido de los TR1 brinda tracción superior donde más se necesita, mientras que la envoltura de la entresuela garantiza estabilidad, contención y comodidad. Además, su forma ancha y su confección de cubrecalzado tipo guante deja espacio para admitir la hinchazón de los pies cuando entrenas.
Los LeBron TR1 estarán disponibles en la combinación de colores Dunk Man, un diseño audaz en gris carbón y verde neón, en nike.com y en distribuidores seleccionados el 19 de septiembre de 2024. Luego se agregarán otras combinaciones de colores, incluida la Zero Dark 30 dramática y monocromática, programada para el 10 de octubre de 2024; la combinación Purple Rain, que se lanzará el 23 de octubre de 2024; y la combinación Better With Age en un naranja tenue el 11 de noviembre de 2024.