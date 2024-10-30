Los nuevos supertenis: la tecnología Air coloca a los atletas en el camino al éxito
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Lo último en innovación de supertenis antes de la competencia en París.
Antes de la competición que tendrá lugar en París y otras ciudades, Nike presenta las novedades más recientes sobre sus innovaciones en Air para atletas, con especial hincapié en los Maxfly 2, los Victory 2, los G.T. Hustle y los Mercurial, tenis y tacos revolucionarios que esta temporada llevarán las estrellas del atletismo, el básquetbol y el fútbol. El trabajo del Nike Sport Research Lab (NSRL) ha permitido crear unos supertenis ligeros y responsivos capaces de aumentar el retorno de energía y reducir el esfuerzo, dos aspectos clave cuando una milésima de segundo puede marcar la diferencia.
Sigue leyendo para saber más sobre las últimas innovaciones en Air para atletas de élite y del día a día.
Maxfly 2 y Victory 2
Los Maxfly 2 son los tenis con clavos para atletismo que Nike ha diseñado para velocistas que participan en pruebas de entre 100 y 400 metros (hasta una vuelta alrededor de la pista). Al igual que los Maxfly 2, los Victory 2 son otro modelo innovador con clavos que podrá verse en París. La diferencia es que estos están pensados para atletas de media distancia, es decir, que corren entre 800 y 1,500 metros.
La tecnología Air Zoom se incorporó a los tenis con clavos por primera vez en 2020, y los nuevos modelos están diseñados con un perfil más plano y una mayor estabilidad, sin dejar de ofrecer el retorno de energía característico de Nike Air. Tanto los Maxfly 2 como los Victory 2 cuentan con la potencia de una placa de fibra de carbono con amortiguación Air Zoom. Incluso antes de que se terminara el diseño, cinco atletas de Nike lograron nuevos récords mundiales usando prototipos de los Victory 2.
Emily Farina, investigadora principal del NSRL, explica que, gracias a la introducción de la tecnología Air Zoom en los Maxfly y los Victory, hubo atletas que se animaron a probar distancias que nunca se atrevieron acorrer.
G.T. Hustle
Los tenis de básquetbol G.T. Hustle 3 son lo último en innovación para potenciar el retorno de energía. La nueva unidad Air Zoom del antepié se combina con una unidad Air Zoom Strobel para aumentar el almacenamiento y el retorno de energía. El NSRL descubrió que, haciendo el mismo ejercicio, se consumía menos oxígeno con los G.T. 3 que con los G.T. 2. Ese ahorro de energía supone un impulso importante para cualquier atleta.
Además, la investigación detrás de los G.T. Hustle ha estado dirigida por mujeres desde el principio y se ha basado en los comentarios de varias atletas. "Con este modelo demostramos que podemos innovar para nuestras atletas sin tener que crear unos tenis diferentes en un color diferente", afirma Elysa Davis, investigadora principal de Nike. "La clave está en escuchar la perspectiva de las mujeres sobre el deporte y adaptar el diseño de manera acorde. De esta forma, no solo creamos los mejores tenis de básquetbol para mujer, sino los mejores tenis de básquetbol en general".
Mercurial
Para satisfacer las necesidades de las estrellas del fútbol de Nike, aplicamos una serie de innovaciones a la tecnología Air Zoom para crear los nuevos Mercurial. La comunidad de futbolistas necesitaba unos tenis bajos y resistentes que permitieran cortar, acelerar y frenar en seco. La unidad Air Zoom Strobel de cuatro milímetros proporciona retorno de energía sin afectar al estilo, mientras que los tacos de velocidad debajo de esta mejoran la tracción. Los Mercurial ofrecen un 10% más de retorno de energía que el modelo anterior. La forma moldeada y el exclusivo diseño de la placa de la planta del pie de los Mercurial 2024 dan la sensación de una extensión natural del pie para hacer cortes y sprints fácilmente.
Los Nike Maxfly 2 y los Nike Victory 2 estarán disponibles en unidades limitadas en nike.com. Los Nike G.T. Hustle 3 y los Nike 2024 Air Zoom Mercurial llegarán a tiendas seleccionadas y a nike.com a partir de julio de 2024.