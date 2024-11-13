La Jordan Heir Series rinde homenaje a la excelencia en el básquetbol femenino.

Las mujeres revolucionaron el básquetbol. "Estamos presenciando una era crucial y transformadora para los deportes, especialmente los deportes femeninos", dijo Rhyne Howard, defensa del Atlanta Dream y atleta de la marca Jordan. Por eso, es lógico que la marca Jordan se comprometa a rendir homenaje y atender a las jugadoras.

En 1998, la marca Jordan lanzó sus primeros tenis de básquetbol creados para las mujeres, los Air Jordan OG. Desde entonces, la marca ha creado tenis para profesionales como la exjugadora de Minnesota Lynx, Maya Moore, y defensa de Los Angeles Sparks, Kia Nurse, y lanzó los Air Jordan 37 y 38. Además, varias atletas de la familia de la marca Jordan han competido con los modelos Player Edition de los Air Jordan, Tatum 2 y Luka 3.