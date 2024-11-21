Kobe 9 Protro: cómo es que Kobe Bryant y su búsqueda incesante de la perfección redefinieron una obra maestra

Durante la reunión, Eric presentó a Kobe el primer diseño de prototipo de los Kobe 9. Cuando Eric le entregó los tenis, Kobe se los devolvió. "Tú y tu equipo tienen que volver atrás y resolver la parte de la historia de los tenis, porque no se refleja allí".

Eric volvió a su casa, después de la reunión, pensando en cómo corregir el rumbo, centrándose en el pilar de la historia que faltaba. Su equipo modificó el revestimiento para brindar una mayor superficie para la expresión y trabajó en diferentes ofertas de color basadas en las historias de varios artistas y músicos que inspiraron a Kobe.

"De repente, se convirtió en un lienzo más amplio para contar la historia y dar vida a la inspiración y el espíritu de algunos de estos visionarios y creativos que Kobe sentía tan profundamente", dijo Eric.