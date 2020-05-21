HIIT para maximizar el tiempo y los resultados

Hay una razón por la que el HIT es una parte integral de mi programa de entrenamiento: te da mejores resultados en menos tiempo. No solo es eficiente, sino que también es perfecto para hacer en cualquier lugar y sin ningún equipo.

Agregar entrenamientos HIT a tu rutina dos veces por semana es suficiente para comenzar a notar cambios y sigue siendo una frecuencia razonable para no cansarte demasiado. Este tipo de sesiones producen una quema metabólica de calorías que sigue en marcha incluso después de la sesión. El HIT es genial para mejorar tu condición cardiovascular, pero también para mejorar la fuerza de todo el cuerpo ya que sirve para aumentar la masa muscular y quemar grasa.