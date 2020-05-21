HIIT para maximizar el tiempo y los resultados

¿Por qué HIT? Porque optimiza el tiempo y los resultados
Entrenamiento y nutrición
Por Kirsty Godso
Cómo mejorar tu forma física, ganar fuerza y quemar grasa rápidamente.
Hay una razón por la que el HIT es una parte integral de mi programa de entrenamiento: te da mejores resultados en menos tiempo. No solo es eficiente, sino que también es perfecto para hacer en cualquier lugar y sin ningún equipo.
Agregar entrenamientos HIT a tu rutina dos veces por semana es suficiente para comenzar a notar cambios y sigue siendo una frecuencia razonable para no cansarte demasiado. Este tipo de sesiones producen una quema metabólica de calorías que sigue en marcha incluso después de la sesión. El HIT es genial para mejorar tu condición cardiovascular, pero también para mejorar la fuerza de todo el cuerpo ya que sirve para aumentar la masa muscular y quemar grasa.
"Agregar entrenamientos HIT a tu rutina dos veces por semana es suficiente para comenzar a notar cambios y sigue siendo una frecuencia razonable para no cansarte demasiado".
Kirsty Godso
¿Y por qué este tipo de entrenamiento es tan increíble? El HIT, que son las siglas en inglés de "entrenamiento de alta intensidad", es una actividad en la que te esfuerzas al máximo en períodos cortos de tiempo, te recuperas y repites. Esto te permite subir las pulsaciones constantemente para llegar a un estado óptimo para entrenar. A diferencia de las largas sesiones de running con ritmo constante, puedes ver el HIT como un cambio constante de sprints cortos y descansos.
Es probable que ya hayas probado el HIT en forma de entrenamientos Tabata, EMOM y Dropsets. Este tipo de trabajo es divertido y muy eficiente, ya que te sube las pulsaciones rápidamente. Los ejercicios que más uso en las partes de máximo esfuerzo de mis entrenamientos son los burpees, escaladores, saltos agrupados y flexiones. Las sesiones de HIT suelen incorporar ejercicios de cuerpo completo que desafían la fuerza, la habilidad pliométrica y el sistema cardiovascular al mismo tiempo.
"Me encantan los entrenamientos de HIT porque me dan muchísima libertad y me dejan sin aliento".
Kirsty Godso
Me encantan los entrenamientos de HIT porque me dan muchísima libertad y me dejan sin aliento. Me gusta ponerme a prueba y llegar a mi máximo, y ver si puedo seguir mejorando. Además, es superdivertido afrontar ese tipo de desafío y en ello encuentro la oportunidad de cumplir con mis propias expectativas. La próxima vez que te quedes sin aire en uno de mis entrenamientos, piensa en todas estas fantásticas ventajas para el cuerpo. ¡Ponte en marcha! (Pero mantén la técnica, por supuesto).