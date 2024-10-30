Electric Pack: una combinación de colores futurista con un guiño al pasado

Esta vez, el animal print adquiere un estilo aún más atrevido al combinarlo con el naranja total, un color de alto rendimiento de Nike que se presentará en todo el mundo. Según los diseñadores de Nike, la combinación resultante emana una actitud ganadora, atrevida, intrépida e irreverente.

"Queríamos tomar algo en lo que no pensarías en el contexto del alto rendimiento, el patrón Safari, y crear algo que señalara esta era nueva del deporte", dice Caroline Abero, directora sénior de calzado y ropa para mujer en Nike. "Estamos uniendo el deporte y la cultura en el terreno de juego y creando una nueva imagen deportiva para la próxima generación".

El diseño del Nike Electric Pack ofrece una sensación audaz y enérgica a las personas y atletas de todas las edades que aman el animal print. La combinación de colores se presentará en 55 estilos diferentes de tenis de alto rendimiento para hombre, mujer y niños, cada uno incorporando el estampado de avestruz y el color naranja total en un diseño ligeramente distinto. Entre estos modelos de tenis de alto rendimiento se encuentran los Alphafly, diseñados para las carreras de velocidad; los Pegasus, destinados a las carreras en pavimento; los G.T. Hustle, unos tenis de básquetbol, y los Infiniti Tour, unos tenis de golf.