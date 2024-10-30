Electric Pack: una combinación de colores futurista con un guiño al pasado
Noticias del producto
Los nuevos looks combinan un estampado de avestruz icónico con un nuevo color de alto rendimiento.
- El Nike Electric Pack es una nueva y atrevida combinación de colores que se lanza en modelos seleccionados de tenis de alto rendimiento Nike para hombre, mujer y niños.
- El Electric Pack evoca el pasado de una forma innovadora gracias a la combinación del estampado de avestruz icónico con el tono naranja total, un color de alto rendimiento de Nike que se lanzó en el verano de 2024.
- La fecha de lanzamiento del Electric Pack fue el 24 de julio de 2024, y los diseños están disponibles para su compra en nike.com.
Nike lanza un nuevo y salvaje estampado de alto rendimiento que está revolucionando el mundo de los amantes de los tenis. La combinación de colores Electric Pack, que cuenta con un estampado icónico de avestruz y un nuevo color de alto rendimiento de la marca en naranja brillante llamado naranja total, aparecerá en 55 modelos de tenis de alto rendimiento Nike para hombre, mujer y niños.
En 1987, el diseñador de Nike Tinker Hatfield presentó el famoso estampado de avestruz, ahora icónico en la paleta de colores de Nike. Según cuenta la historia, un día, mientras exploraba SoHo, en la ciudad de Nueva York, Hatfield vio un llamativo sofá con un estampado de avestruz en el escaparate de una tienda de muebles de lujo. Se enamoró de los elementos naturales y la textura orgánica de la tela. El descubrimiento de esos elementos llamativos llevó a Hatfield a diseñar unos tenis de alto rendimiento para Nike inspirados en el mismo estampado audaz y revolucionario. Esta inusual combinación aplicaba elementos de estilo de vida a un producto de alto rendimiento, un concepto revolucionario en una época en la que la ropa deportiva y la alta costura no se mezclaban.
Esta vez, el animal print adquiere un estilo aún más atrevido al combinarlo con el naranja total, un color de alto rendimiento de Nike que se presentará en todo el mundo. Según los diseñadores de Nike, la combinación resultante emana una actitud ganadora, atrevida, intrépida e irreverente.
"Queríamos tomar algo en lo que no pensarías en el contexto del alto rendimiento, el patrón Safari, y crear algo que señalara esta era nueva del deporte", dice Caroline Abero, directora sénior de calzado y ropa para mujer en Nike. "Estamos uniendo el deporte y la cultura en el terreno de juego y creando una nueva imagen deportiva para la próxima generación".
El diseño del Nike Electric Pack ofrece una sensación audaz y enérgica a las personas y atletas de todas las edades que aman el animal print. La combinación de colores se presentará en 55 estilos diferentes de tenis de alto rendimiento para hombre, mujer y niños, cada uno incorporando el estampado de avestruz y el color naranja total en un diseño ligeramente distinto. Entre estos modelos de tenis de alto rendimiento se encuentran los Alphafly, diseñados para las carreras de velocidad; los Pegasus, destinados a las carreras en pavimento; los G.T. Hustle, unos tenis de básquetbol, y los Infiniti Tour, unos tenis de golf.
El Electric Pack se lanzó en modelos de tenis de alto rendimiento seleccionados el 24 de julio de 2024 en nike.com.