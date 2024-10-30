Los Giannis Freak 6 son los nuevos tenis exclusivos del superbasquetbolista Giannis
Noticias del producto
Cuando se trata de básquetbol, estos nuevos tenis pueden hacerlo todo.
- Los Giannis Freak 6 son los nuevos tenis exclusivos de Nike y Giannis Antetokounmpo, alero de los Milwaukee Bucks, cuya colaboración comenzó en 2013.
- Diseñados para todas las posiciones y pisadas del básquetbol, los Giannis Freak 6 priorizan la velocidad, la estabilidad y el retorno de energía.
- Las mediasuelas incluyen espuma Cushlon 2.0 y una unidad Air Zoom en el antepié para ofrecer comodidad, absorción de impactos y responsividad. Con malla y una estructura de contención interna dinámica, la parte superior ofrece transpirabilidad y estabilidad. Las suelas de goma actualizadas ayudan a aumentar la tracción.
- La combinación de colores de rosas rinde homenaje al difunto padre de Giannis, mientras que la combinación de colores verde brillante representa el estilo lleno de energía del n.° 34.
- El 16 de agosto de 2024, los Giannis Freak 6, un nuevo estilo de los Giannis Immortality 4 y una nueva colección de ropa estarán disponibles en nike.com y en tiendas seleccionadas. La colección de ropa incluye una playera Dri-FIT con cierre de un cuarto, un jersey, una playera clásica Nike y joggers y shorts.
Giannis Antetokounmpo puede con todo en la cancha, al igual que sus nuevos tenis. Los Giannis Freak 6, los últimos tenis exclusivos del famoso alero de los Milwaukee Bucks, están inspirados en su juego completo. Estos tenis de básquetbol sirven para todo tipo de posiciones y pisadas y tienen un estilo universal, por si lo tuyo es la intensidad.
La velocidad, la estabilidad y el retorno de energía han impulsado el proceso de diseño de estos nuevos tenis. Las entresuelas están hechas con poliuretano termoplástico, un material muy duradero y flexible que se adapta a los pies. Cuentan con espuma Cushlon 2.0 y una unidad Air Zoom en el antepié para mayor comodidad, absorción de impactos y responsividad. La estructura de contención interna dinámica de la parte superior ofrece estabilidad y permite un movimiento natural. La malla mantiene la frescura, al tiempo que las suelas de goma actualizadas mejoran la tracción.
Poniendo su sello en estos nuevos tenis, la combinación de colores "Roses" en rosa, roja y blanca rinde homenaje al difunto padre de Giannis, mientras que la combinación de colores "Naija" en negro y verde lima muestra el estilo lleno de energía de este gran basquetbolista y sus raíces nigerianas. La combinación de colores rosa no es ninguna sorpresa, teniendo en cuenta que Giannis usó tenis de ese tono para entrenar con los Bucks para celebrar el nacimiento de su hija. Para una dosis adicional de personalización, la parte inferior de las suelas lleva estampada la palabra "Freak" en honor al apodo de Giannis.
Junto con los Giannis Freak 6, Giannis Antetokounmpo y Nike presentan un nuevo estilo de los Giannis Immortality 4, además de una nueva colección de ropa, que incluye una playera Dri-FIT con cierre de un cuarto, un jersey, joggers y shorts, y una playera clásica Nike. Estos productos estarán disponibles el 16 de agosto en nike.com y tiendas seleccionadas, junto con los tenis Giannis Immortality 3 y Freak 5.
Claro, medir 2.11 m con una envergadura de 2.21 m hace que mejore tu juego. Pero también podrían hacerlo estos nuevos tenis elegantes y versátiles, sin necesidad de ser un "Greek Freak" o un dios griego.