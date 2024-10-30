Los Giannis Freak 6 son los nuevos tenis exclusivos del superbasquetbolista Giannis

Poniendo su sello en estos nuevos tenis, la combinación de colores "Roses" en rosa, roja y blanca rinde homenaje al difunto padre de Giannis, mientras que la combinación de colores "Naija" en negro y verde lima muestra el estilo lleno de energía de este gran basquetbolista y sus raíces nigerianas. La combinación de colores rosa no es ninguna sorpresa, teniendo en cuenta que Giannis usó tenis de ese tono para entrenar con los Bucks para celebrar el nacimiento de su hija. Para una dosis adicional de personalización, la parte inferior de las suelas lleva estampada la palabra "Freak" en honor al apodo de Giannis.

Junto con los Giannis Freak 6, Giannis Antetokounmpo y Nike presentan un nuevo estilo de los Giannis Immortality 4, además de una nueva colección de ropa, que incluye una playera Dri-FIT con cierre de un cuarto, un jersey, joggers y shorts, y una playera clásica Nike. Estos productos estarán disponibles el 16 de agosto en nike.com y tiendas seleccionadas, junto con los tenis Giannis Immortality 3 y Freak 5.

Claro, medir 2.11 m con una envergadura de 2.21 m hace que mejore tu juego. Pero también podrían hacerlo estos nuevos tenis elegantes y versátiles, sin necesidad de ser un "Greek Freak" o un dios griego.