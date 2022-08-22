Siete artículos de protección para fútbol americano de Nike para comprar ahora

Equipo de protección para fútbol americano imprescindible para comprar esta temporada
Guía de compra
Arrasa y dalo todo con total confianza con este equipo de protección para fútbol americano de Nike.
En el fútbol americano, las tacleadas, las capturas y otras formas de contacto físico son una parte tan importante del juego como las recepciones, los sprints y los lanzamientos. Como tal, es importante que quienes juegan fútbol americano lo hagan con un equipo de protección que ayude a garantizar su seguridad en el campo, para que puedan ejecutar jugadas con total confianza.
Desde protectores bucales hasta ropa acolchada, aquí está el mejor equipo de protección para fútbol americano.
Protectores bucales
Un protector bucal es un requisito para la mayoría de las ligas de fútbol americano, y por una buena razón. Según la Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD), los protectores bucales reducen el riesgo de lesiones orales entre la juventud que juega fútbol americano durante partidos y entrenamientos.
Los protectores bucales Nike ofrecen canales amplios de respiración para una máxima entrada de oxígeno, así como una correa de liberación rápida para hablar libremente con los compañeros de equipo sobre la logística de una jugada de último segundo.
Mangas y bandas para el brazo
Las mangas y las bandas Nike brindan funcionalidad en un partido de fútbol americano de dos maneras. Primero, aplican compresión a algunas de las articulaciones que más trabajan durante el juego, como el codo. Pero muchas mangas Nike también cuentan con escudos protectores de plástico, lo que brinda la confianza para ejecutar jugadas con fuerza y potencia.
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Guantes
Si bien unos guantes de fútbol americano adecuados ayudan a obtener tracción y control completos sobre el balón, también ofrecen un elemento de protección. Los guantes son una protección contra la exposición a las inclemencias del tiempo y el juego brusco.
Los guantes Nike están disponibles tanto para adultos como para niños, incluidos los guantes Vapor Knit 3.0, que están hechos de un material de silicona ligero y cuentan con una confección ligera para mayor transpirabilidad. También encontrarás los guantes Superbad con un material Magnigrip pegajoso en las palmas que asegura capturas precisas.
Protectores oculares
La visión de campo amplia y precisa (especialmente cuando el sol brilla intensamente) es importante cuando se juega al fútbol americano. Con bisagras que absorben los golpes y un borde biselado para bloquear el resplandor y la distorsión adicionales, los protectores oculares Nike Vapor ayudan a lograr una claridad visual total en el campo con una protección UVA/UVB del 100%.
Protecciones faciales aislantes
La protección en un partido de fútbol americano se reduce a más que almohadillas, escudos y protectores bucales: también puede significar protegerte de las inclemencias del tiempo. El gorro Nike Pro Hyperwarm brinda una capa aislante adicional para entrenar y jugar en temperaturas frías. El diseño ajustado del gorro se desliza fácilmente debajo de un casco o se puede usar solo o convertirse en una polaina para el cuello.
Shorts con almohadillas
El fútbol americano es principalmente un juego de correr y pasar, pero mira cualquier partido recreativo o de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y la cantidad de tiempo que se pasa en el suelo es a menudo comparable al tiempo que se pasa de pie.
Y sin importar la posición, un par de shorts acolchados ajustados pueden ser muy útiles en lo que respecta a la comodidad. Los shorts Nike Pro HyperStrong cuentan con un acolchado de espuma diseñado para absorber el impacto de las tacleadas y las caídas, pero siguen siendo lo suficientemente ligeros y transpirables para no obstaculizar el juego.
Bolsos para equipo de fútbol americano
El equipo de fútbol americano, incluido el equipo de protección que se enlista aquí, tiende a ocupar una gran cantidad de espacio dentro de los casilleros y el bolso. Haz espacio para todos los artículos de protección para fútbol americano imprescindibles con una maleta de entrenamiento Nike.
El bolso Nike Utility Power, por ejemplo, tiene capacidad para 51 litros (o 13,5 galones) de artículos, pero cuenta con una confección duradera y una variedad de asas y correas ajustables para un transporte cómodo.
Texto: Julia Sullivan, entrenadora personal certificada por ACE