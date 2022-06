Una entrevista con Madison Keys y Sloane Stephens 

Madison: ¿Cuándo nos conocimos?



Sloane: De verdad, no me acuerdo. O sea, obviamente no fue un momento muy memorable si no nos acordamos, pero me imagino que es bueno que no haya ocurrido nada dramático o traumático.



Madison: Creo que estuvimos en muchísimos torneos juntas.



Sloane: En el tenis, generalmente estás siempre con las mismas personas todo el tiempo. Creo que fue algo como: "Hola, seamos amigas. Tenemos casi la misma edad".