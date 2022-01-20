Una entrevista con Madison Keys y Sloane Stephens 

Mano a mano: Sloane Stephens y Madison Keys
Atletas*
Las estrellas del tenis hablan de su experiencia en la cima como rivales y amigas de toda la vida.
"Mano a mano" es una serie de conversaciones sin guiones entre atletas de élite Nike.
Los caminos de Madison Keys y Sloane Stephens se cruzaron por primera vez en el circuito junior, donde, en lugar de calibrar el tipo de competidora que tenían en frente, se hicieron amigas. Sus carreras de tenis profesional las hicieron recorrer trayectorias similares: se hicieron profesionales en la adolescencia y a ambas las catalogaron como jóvenes promesas. En definitiva, Madison y Sloane se han consolidado como atletas distinguidas en sus propios términos. En el caso de Madison, ganó cinco títulos y llego al puesto número 7 del ranking de la Asociación de Tenis Femenino. Por su parte, Sloane llegó al puesto número 3 y ganó seis títulos, incluyendo un Grand Slam en 2017.
Aunque la competencia forma parte de la rutina de sus vidas, Sloane y Madison admiten que son mejores amigas que rivales. Inmersas en el torbellino de ganar campeonatos, derrotas sorpresivas, una pandemia mundial y los kilómetros que registraron en el circuito de torneos internacionales, su vínculo se fortaleció. Ambas atletas sufrieron los altibajos marcados por lesiones y crecimientos individuales que las hicieron expertas en compartimentar los factores contrapuestos de sus vidas personales y profesionales. En conversación con la escritora y directora de edición, Deidre Dyer, charlaron sobre la evolución de su vínculo, la sabiduría adquirida, sus incursiones en el activismo y las derrotas que tuvieron que superar.
Comencemos por el principio: ¿recuerdan cuándo se conocieron? ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron una de otra?
Madison: ¿Cuándo nos conocimos?
Sloane: De verdad, no me acuerdo. O sea, obviamente no fue un momento muy memorable si no nos acordamos, pero me imagino que es bueno que no haya ocurrido nada dramático o traumático.
Madison: Creo que estuvimos en muchísimos torneos juntas.
Sloane: En el tenis, generalmente estás siempre con las mismas personas todo el tiempo. Creo que fue algo como: "Hola, seamos amigas. Tenemos casi la misma edad".
Cuando pasan de los vestuarios a la cancha, ¿cómo cambia la dinámica de su amistad a nivel mental? ¿Qué se requiere para pasar de la zona de la amistad al modo partido?
Madison: Para ser honesta, no creo que lo hagamos muy bien. [risas]
Sloane: Yo salgo y pienso: "Bien, solo intenta dar lo mejor".
Madison: Creo que es porque competimos durante toda nuestra amistad. Es muy natural que ambas sepamos que la otra quiere ganar ese día. Y eso no es nada contra nuestra amistad o contra las otras personas, el deporte es así.
Sloane: Cuando has estado compitiendo por tanto tiempo, sabes que alguien tiene que ganar. Creo que en la amistad, especialmente en el deporte y en el tenis, tienes que saber que no es que vas a ser amiga de todos. Por eso tienes que pensar: "Bien, esta es mi amiga, lo voy a manejar así". Siento que Madi y yo nos recuperamos muy rápido. Jugamos y luego, unos cinco minutos después, ya estamos en un diálogo de: "Bien, ¿a dónde irás a cenar? ¿Qué estás haciendo?".
¿Cómo creció su relación con los años?
Sloane: Siento como que al crecer juntas nos vimos crecer como seres humanos: mudarnos a nuevas casas, comprar muebles, nuevos novios, nos han pasado muchas cosas similares. Madi tiene una obsesión por las plantas que es realmente extraña. Aunque no puedo verme reflejada en ese gusto, ella me manda algunas fotos de sus plantas.
"Siento como que al crecer juntas nos vimos crecer como seres humanos: mudarnos a nuevas casas, comprar muebles, nuevos novios, nos han pasado muchas cosas similares".
Sloane Stephens
¿Qué cambios notaron en el juego de la otra?
Madison: Sloane siempre ha sido la persona más rápida para el tenis que haya visto, y es una locura: alguien lanza un drop shot y pestañeas y ella ya está en la red. Al día de hoy, todavía corre por la bola. En juniors, estaba muy cómoda lanzando millones de bolas y devolviendo todas las que recibía. A medida que comenzó a crecer y a participar cada vez más en el tour, se ha vuelto realmente buena para equilibrar cuándo quedarse atrás y lanzar muchas bolas, y cuando ser agresiva y lanzar un tiro ganador o solo intentar darse tiempo. Se ha vuelto realmente buena para encontrar ese equilibrio en su juego.
Sloane: Oh, por Dios, esa es una crítica tan buena. Eres muy dulce. Creo que Madison se ha vuelto muy buena en los servicios. Madi le pega muy fuerte y ha medida que crecimos, en lugar de solo pegar fuerte, usa mucho más esas combinaciones, que creo que la han ayudado realmente porque su golpe de derecha es increíble. Con el paso de los años, ha desarrollado sus propios patrones de juego que la ayudaron en los torneos. Esa es una de las mejores cosas de su juego: el servicio y el golpe de derecha.
¿Cómo se apoyan una a la otra cuando no están en la cancha?
Madison: Hemos tenido muchos momentos en los que una está lesionada mientras a la otra le va muy bien, y vice versa. Hemos sido muy buenas para apoyarnos una a la otra en los momentos difíciles, principalmente porque una de las dos acababa de pasar por algo similar.
Sloane: Obviamente, estar lesionada es terrible. Creo que previo al US Open [de 2017] fue uno de los únicos momentos en que ambas estuvimos lesionadas al mismo tiempo. Estábamos como intentando descifrar qué íbamos a hacer a continuación. O sea, la duda era: ¿podremos volver a jugar y competir igual? Ese fue un momento en que las lesiones de las dos se sincronizaron. Aunque no es que eso sea algo bueno.
¿Qué actitud mental tienen cuando están en esos períodos de recuperación y cuál es la determinación que las empuja a avanzar?
Madison: Creo que ambas pasamos por etapas, especialmente al principio, en que todo apesta, y en las que tuvimos nuestra buena dotación de lesiones. Conforme hemos crecido, aprendimos a recuperarnos más rápidamente y a pensar "¿qué puedo hacer para arreglar esto y para evitar que vuelva a pasar?". Cuando hemos estado lesionadas, ambas hemos sido muy buenas para preocuparnos por encontrar cosas nuevas que nos interesaran. Sloane se dedicó de lleno a los estudios. Yo no fui tan proactiva. Solo compré un montón de plantas y pasé todo el tiempo plantando. Sloane acaba de terminar la escuela y luego siguió estudiando. Y yo seguí comprando muebles y plantas.
Sloane: No me encanta estar lesionada, pero siento que aprovecho el tiempo y lo ocupo en cosas que normalmente no podría hacer. He estado lesionada en casi todos los meses del calendario. Fui a bodas en el verano. Hice cosas en primavera solo porque tenía lesiones extrañas. Tengo que aprovecharlo al máximo. Obviamente, durante un período de aproximadamente una semana a diez días te sientes deprimida, mal y enojada. Luego sales de ese estado y piensas: "Bien, ¿qué voy a hacer ahora?". Y creo que durante todos esos momentos de hacerme esa pregunta, intenté ser lo más productiva posible, ya sea tomarme unas vacaciones increíbles o ir a visitar a los amigos y la familia.
"Hemos sido muy buenas para apoyarnos una a la otra en los momentos difíciles, principalmente porque una de las dos acababa de pasar por algo similar".
Madison Keys
Ambas han participado en el tour por algunos años. ¿Qué tipo de consejo le darían a jóvenes jugadoras que se estén uniendo ahora al circuito?
Madison: Diviértete y no tomes nada demasiado seriamente. En un año caben muchas victorias y derrotas, y si te preocupas demasiado por ellas, te volverás loca. Así que solo recuerda que tienes una larga carrera por delante y la que creas que será tu peor derrota probablemente no lo sea, y la que creas que será tu mayor victoria, tampoco. Mantén la perspectiva.
Sloane: Exactamente lo que dijo Madi. Generalmente piensas: "Ay, perdí cinco partidos seguidos" y luego "No, nada puede superar eso". El siguiente paso es [perder] unos ocho partidos seguidos. Y luego ganas un Grand Slam y luego pierdes diez partidos seguidos. Es como una rueda de hámster: solo tienes que seguir andando. Cuando sacas las cuentas, todo queda un poco más claro. Piensa en ello: en un Grand Slam solo puede ganar una persona, pero hay... ¿Cuántas personas participan?
Madison: Ciento veintiocho.
Sloane: Exacto. Y solo una de esas personas va a ganar. Si llegas a los mejores cuatro, estás haciendo algo muy bueno. Si llegas a los últimos dos, es aún mejor. Creo que hacer las cuentas y pensar que nadie va a ganar todas las semanas pone las cosas en perspectiva.
La sociedad está en un momento de intranquilidad. Además de la pandemia, estamos viviendo un despertar cívico y un nuevo capítulo en la igualdad racial y la justicia social. Ambas usaron sus plataformas para hablar en pro de esta lucha con la promesa de brindar apoyo. ¿Por qué es importante hablar de estos temas?
Sloane: Es importante que las personas utilicen sus plataformas porque la educación está muy implicada en la inequidad racial. Ves muchas celebridades e influencers utilizando sus plataformas para educar a la gente. Muchas cosas que ni siquiera sabía, o que Madi no sabía, las estamos aprendiendo al mirar las historias [de Instagram] de la gente y las cosas que comparten. Poder leer esas cosas y educarte puede ayudarte a ver algo desde un punto de vista diferente. Hemos avanzado mucho porque la gente [en un principio] solo quería ver belleza en Instagram y ahora vimos un cambio hacia cosas más educativas y que importan, como votar.
Madison: También, todo se intensificó porque estamos en una pandemia. Ya estábamos estresados, frustrados y teníamos muchísima ansiedad, y todo esto se unió al inicio de un movimiento masivo que ahora pudimos ver. Todos estábamos tan en sintonía con el otro que estábamos listos. Esta fue la primera vez en mi vida que vi un gran grupo de personas decir: "Esta es la última vez que quiero ver esto y voy a hacer algo de manera activa al respecto". Muchas personas quieren hacer su parte. Al levantar la voz para hablar sobre algo en lo que creen, piensan que contribuirán a que finalmente no se repita.
Madison, tú fundaste Kindness Wins, una iniciativa dedicada a fomenar la bondad y empatía dentro y fuera de la cancha. Sloane, con la fundación Sloane Stephens, tú estás invirtiendo en educación, capacitación y recursos comunitarios para la siguiente generación. Además, ambas pertenecen al Consejo de jugadoras de la Asociación Femenina de Tenis y actúan como defensoras de otras jugadoras. ¿Dónde se originó en ustedes esta pasión por la filantropía y por devolver algo de lo que reciben?
Sloane: Crecí jugando al tenis en un club y mi primera experiencia fue genial. Tenía el mejor entrenador y era muy divertido. En la actualidad siempre digo que sigo jugando al tenis debido a mi primera experiencia. Lo pasaba increíble y quería regresar. Solía pensar: "Realmente quiero ir a ver a Francisco. Es tan divertido. La paso tan bien. Quiero ver a mis amigos". Siento que la primera experiencia de un niño en cualquier cosa que comience a hacer es algo que se mantiene siempre presente. Si vas a jugar tenis por primera vez y el entrenador es malo y no disfrutas la experiencia, probablemente nunca más vuelvas a tocar una raqueta.
El tenis aportó mucho a mi vida. Pude viajar y conocer gente y hacer tantas cosas increíbles que quise brindar esa misma oportunidad a los niños que de otra manera nunca considerarían jugar al tenis. Obviamente, el tenis no es un deporte muy diverso, así que poder poner raquetas en las manos de los niños que normalmente no podrían [tenerlas] fue el gran motivo por el cual comencé mi fundación. Quería poder contar con niños que se vieran como yo y que pudieran verme y sentir que podían jugar al tenis. Aunque no seas profesional y juegues en el equipo de la escuela, el tenis es un deporte para toda la vida. Cuando vas a estos clubes de personas mayores, ves a hombres y mujeres de 85 y 90 años jugando. Es sumamente fascinante porque es un deporte para toda la vida y puede darte muchas cosas. Simplemente quise devolver algo a la nueva generación y especialmente a los niños más diversos que normalmente ni siquiera pensarían en jugar al tenis.
Madison: Comencé [mi fundación] porque en un principio había trabajado con [otra] fundación en el pasado, llamada Fearlessly Girl, que fue realmente algo grande para inculcar autoconfianza y cualidades de liderazgo en chicas de secundaria y preparatoria. Fui a un par de escuelas, conocí a las chicas y les hablé, y realmente amé hacerlo. Quise ampliar eso un poco más y no solo enfocarme en chicas de secundaria y preparatoria, porque había tantas mujeres de mi edad y mayores en la fuerza de trabajo que decían: "Bien, todos tus mensajes son geniales, pero nosotras también los queremos recibir y los necesitamos". Quise hacerlo realmente accesible para otros atletas que querían formar parte de la fundación, porque empezar una fundación es un proceso tan vasto. Quise crear algo a lo que múltiples personas pudieran pertenecer y poder ampliar lo que estábamos tratando de hacer. Me gustaba la idea de Kindness Wins porque es una idea bastante amplia y puedes regresar algo de muchas maneras diferentes. Esa fue la mejor manera que encontré de ayudar un poco al mundo.
"Simplemente quise devolver algo a una nueva generación y especialmente a los niños más diversos que normalmente ni siquiera pensarían en jugar al tenis".
Sloane Stephens
El tenis ha estado por encima de la curva en lo que se refiere a la equidad de género en los salarios. ¿Qué se siente haber empezado su carrera con ese trabajo base ya instaurado?
Madison: Ambas nos sentimos muy afortunadas de que gran parte del trabajo ya esté hecho. Estamos muy agradecidas con Billie [Jean King] y Venus [Williams] por hacer tanto por nosotras. Si ellas no lo hubieran hecho, nosotras definitivamente no estaríamos en la posición en la que estamos ahora. De cierta manera, aún seguimos luchando por más igualdad y porque esa igualdad sea aceptada y celebrada. Así que todavía hay trabajo por hacer, pero estamos realmente en una excelente posición para decir: "Oh, lo tenemos, pero podríamos tener más", o, "Podría ser todavía más equitativo", o, ya sabes, "¡Más personas podrían sentirse felices por eso!".
Sloane: Sí, definitivamente. Siento que con el consejo [de jugadoras de la Asociación Femenina de Tenis] hemos aprendido mucho. Ya es lo suficientemente difícil ser mujer, no sentir que somos iguales y no recibir la misma retribución económica que los hombres.
Creo que es algo que nunca acaba. Nunca podemos decir que nos sentimos genial acerca del punto en el que estamos. Siempre intentamos estar mejor. Siempre estamos luchando por más. Siempre queremos más. Creo que esa es una parte muy importante de estar en el consejo: luchar por la gente que normalmente no está en la posición para decir, "Bien, déjame pensarlo". Saben que quieren más, y nuestro trabajo es salir y obtener eso para ellas. Siempre se trata de hacerlo mejor y luchar por más y asegurarnos de que todo lo que recibamos sea equitativo.
Texto: Deidre Dyer
Ilustraciones: Sarah Maxwell
Reportado: octubre 2020