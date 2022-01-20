Una entrevista con Madison Keys y Sloane Stephens 

Sloane: Crecí jugando al tenis en un club y mi primera experiencia fue genial. Tenía el mejor entrenador y era muy divertido. En la actualidad siempre digo que sigo jugando al tenis debido a mi primera experiencia. Lo pasaba increíble y quería regresar. Solía pensar: "Realmente quiero ir a ver a Francisco. Es tan divertido. La paso tan bien. Quiero ver a mis amigos". Siento que la primera experiencia de un niño en cualquier cosa que comience a hacer es algo que se mantiene siempre presente. Si vas a jugar tenis por primera vez y el entrenador es malo y no disfrutas la experiencia, probablemente nunca más vuelvas a tocar una raqueta.



El tenis aportó mucho a mi vida. Pude viajar y conocer gente y hacer tantas cosas increíbles que quise brindar esa misma oportunidad a los niños que de otra manera nunca considerarían jugar al tenis. Obviamente, el tenis no es un deporte muy diverso, así que poder poner raquetas en las manos de los niños que normalmente no podrían [tenerlas] fue el gran motivo por el cual comencé mi fundación. Quería poder contar con niños que se vieran como yo y que pudieran verme y sentir que podían jugar al tenis. Aunque no seas profesional y juegues en el equipo de la escuela, el tenis es un deporte para toda la vida. Cuando vas a estos clubes de personas mayores, ves a hombres y mujeres de 85 y 90 años jugando. Es sumamente fascinante porque es un deporte para toda la vida y puede darte muchas cosas. Simplemente quise devolver algo a la nueva generación y especialmente a los niños más diversos que normalmente ni siquiera pensarían en jugar al tenis.



Madison: Comencé [mi fundación] porque en un principio había trabajado con [otra] fundación en el pasado, llamada Fearlessly Girl, que fue realmente algo grande para inculcar autoconfianza y cualidades de liderazgo en chicas de secundaria y preparatoria. Fui a un par de escuelas, conocí a las chicas y les hablé, y realmente amé hacerlo. Quise ampliar eso un poco más y no solo enfocarme en chicas de secundaria y preparatoria, porque había tantas mujeres de mi edad y mayores en la fuerza de trabajo que decían: "Bien, todos tus mensajes son geniales, pero nosotras también los queremos recibir y los necesitamos". Quise hacerlo realmente accesible para otros atletas que querían formar parte de la fundación, porque empezar una fundación es un proceso tan vasto. Quise crear algo a lo que múltiples personas pudieran pertenecer y poder ampliar lo que estábamos tratando de hacer. Me gustaba la idea de Kindness Wins porque es una idea bastante amplia y puedes regresar algo de muchas maneras diferentes. Esa fue la mejor manera que encontré de ayudar un poco al mundo.