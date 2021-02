Cómo evitar la fatiga y encontrar un equilibrio saludable entre vida y deporte

R:

Es bueno que seas competitiva. Te entiendo porque también tengo ese espíritu competitivo.



Comencé a entrenar pensando en ganar a los 3 años. Motivada por la medalla de oro que la velocista Evelyn Ashford ganó en los Juegos Olímpicos del 84, intentaba competir, corriendo desde la acera, con los carros que pasaban por delante de mi casa en Alexandria (Virginia, EE. UU.). No me quiero imaginar lo que mis padres pensaban de mí.



Ese espíritu competitivo sigue motivándome, igual que te ocurre a ti. Sin embargo, parece que está teniendo consecuencias negativas y creo que es algo que deberías solucionar antes de que haga que odies el deporte que practicas.



Quiero ayudarte todo lo que pueda, pero creo que también es importante que hables con tu entrenador o entrenadora sobre tus sentimientos para que haga un seguimiento de tu progreso. Incluso puedes pedirle que te ponga en contacto con un terapeuta o psicólogo deportivo que te ayude a encontrar el equilibrio. Yo doy lo mejor de mí en las competiciones, pero también en la recuperación y el descanso. En ese momento es cuando mejor me siento.



Para alcanzar el equilibrio, busco momentos para dedicarme a actividades alejadas del mundo del básquetbol que me apasionan. Además del atletismo, ¿qué más te gusta hacer? Puede ser jugar con tu mascota, escuchar música o pasar tiempo con tu familia. No importa lo que hagas siempre y cuando te permita desconectarte. Si no consigues relajarte de inmediato, ten paciencia contigo misma.