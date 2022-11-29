El mejor equipo Nike de cheerleading

10 prendas básicas de Nike para animadoras
Guía de compra
Salta y practica tus acrobacias con confianza usando el mejor equipo para cheerleading de Nike.
Ya sea en una competencia de cheerleading o junto a la cancha durante un partido emocionante, las animadoras tienen la tarea de cautivar a la multitud mientras realizan intensas muestras de atletismo. Esta combinación de habilidades requiere un equipo de alto rendimiento que ayude a las atletas a lucirse en el tapete, en la cancha o en el campo.
Completa tu colección de equipo de cheerleading o encuentra el regalo perfecto para esa animadora de tu vida con estos productos imprescindibles de Nike para atletas de todas las edades.
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El mejor equipo de cheerleading de Nike
1. Shorts de compresión
El equipo de compresión absorbente de sudor y sin distracciones es imprescindible para las animadoras. Los shorts Nike Pro, por ejemplo, incorporan una tela elástica y con soporte que se mantiene en su lugar durante los giros, patadas y saltos.
Los mejores shorts de compresión para cheerleading también contienen tecnología Nike Dri-FIT para absorber el sudor, lo cual ayuda a las atletas a mantenerse frescas y secas durante los movimientos intensos.
2. Calzado de entrenamiento
Los mejores calzados para cheerleading cuentan con amortiguación suave con respuesta inmediata en la planta del pie y tracción multidireccional en la suela para la gran variedad de movimientos de las animadoras.
El calzado deportivo Nike SuperRep y el Nike Metcon están diseñados para brindar estabilidad a los pies durante los movimientos activos y rápidos en varias direcciones, lo que los vuelve ideales para las necesidades del cheerleading.
Aquellas animadoras que desean un calzado versátil que sirva para múltiples deportes pueden optar por usar un calzado de tenis o un calzado de gimnasio de usos múltiples, como el Nike Omni Multi-Court, diseñado para una variedad de superficies y actividades.
3. Lazos, moños y bandas elásticas para el cabello
Los lazos y las bandas elásticas para el cabello suelen ser una parte esencial del uniforme de cheerleading. Elige de una gran variedad de telas, patrones y tonos para combinarlos con el look distintivo de tu equipo.
4. Maleta de entrenamiento
Disponibles en una gran variedad de colores, las maletas de entrenamiento son un accesorio necesario para las animadoras, especialmente aquellas que viajan a competencias y partidos.
La maleta de entrenamiento Nike Gym Training, por ejemplo, tiene una capacidad de 24 litros para equipo de cheerleading, como calzado de entrenamiento, accesorios, prendas del uniforme y refrigerios. Las maletas de entrenamiento de Nike están confeccionadas con tela duradera que resiste abrasiones y desgarres, lo que las ayuda a durar por muchas temporadas.
5. Botella de agua
Las botellas de agua de Nike vienen en una variedad de tamaños y tipos de boquillas. Desde botellas de 1.9 litros para prácticas prolongadas y competencias que duran todo el día hasta contenedores de 600 ml, las botellas de agua reutilizables son artículos imprescindibles para ayudar a las animadoras a mantenerse hidratadas.
6. Bras deportivos
No existe un solo estilo de bra deportivo de Nike que funcione para todas las animadoras. Algunas atletas prefieren un bra de baja sujeción que se ajuste suavemente a su cuerpo, mientras que otras prefieren un bra de sujeción media para reducir el movimiento de los senos y conseguir una mayor compresión.
Existen bras deportivos de Nike aptos para una gran variedad de preferencias. Comprar estilos de sujeción baja, media y alta en tallas para adultas y niñas.
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7. Herramientas para recuperación y entrenamiento de fuerza
Luego de largas sesiones en el tapete, las herramientas de recuperación de Nike, incluidos los rodillos de gomaespuma, pelotas de masaje y rodillos de masaje, pueden darles a tus músculos los cuidados amorosos que necesitan. También encontrarás herramientas de resistencia, como barras para flexiones y bandas de resistencia para ayudarte en el entrenamiento de fuerza en el tapete.
8. Playeras de entrenamiento
Desde playeras de compresión ajustadas hasta playeras de algodón holgadas, las playeras de entrenamiento de Nike para cheerleading están diseñadas para diversas preferencias de estilo y ajuste. La clave para una gran playera de cheerleading, sin importar su estilo, es la tela Nike Dri-FIT, un material de alto rendimiento que ayuda a que el sudor se seque rápidamente.
9. Conjuntos combinados
Mantente cálida durante la temporada con un conjunto combinado cómodo que combine con los colores del equipo. Los conjuntos combinados de Club Fleece Nike Sportswear incluyen suéteres de cuello redondo y joggers en gran variedad de colores, todos ellos con un forro aislante y suave de tejido Fleece que permite usarlos durante el calentamiento y el enfriamiento.
10. Chamarras y chalecos de entrenamiento
Para los días fríos de competencias o partidos, protégete con una chamarra Nike diseñada para el deporte. Las chamarras y chalecos de entrenamiento de Nike están confeccionados con telas ligeras y resistentes al sudor y son elásticos y sin restricciones, para que puedas practicar tus rutinas cómodamente aun cuando estás abrigada.
Texto: Julia Sullivan