Déjala competir

A las niñas les encanta jugar y competir. Las investigaciones así lo demuestran: tres cuartas partes de las niñas afirman que lo que más disfrutan de los deportes son los aspectos relacionados con la competencia. Además de jugar en equipos que refuercen las victorias y la diversión. Sabemos que las niñas no son frágiles y que no tienen más probabilidades de lesionarse que los niños. Quieren competir por encima de todo.

Esto no significa que tengas darlo todo en cada partido de práctica o que debas llevar las puntuaciones a rajatabla en todos los entrenamientos. Sin embargo, sí deberías encontrar maneras de hacer que las niñas compitan de manera amistosa mientras aprenden habilidades clave.

Los mejores partidos son los que mantienen el nivel de actividad y reducen al máximo los tiempos muertos. Todos los juegos que enseñan aptitudes de comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas y movimiento son excelentes. A continuación, encontrarás algunas actividades divertidas y sencillas para enseñar estos conceptos y lograr que las niñas se muevan.