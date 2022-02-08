¿Deberías sincronizar tus entrenamientos con  tu ciclo?

Vamos a orientarnos: el día 1 es el primer día de tu periodo y la etapa con más matices del ciclo. Algunas mujeres se sienten impresionantes, porque los estrógenos y la progesterona están al mínimo, y otras se ven afectadas por los síntomas, afirma Sims.



Si te sientes bien, aquí encontrarás cómo puedes aprovechar el bajón de hormonas:

Busca ejercicios de intensidad alta.

Desde el punto de vista fisiológico, te encuentras en una buena situación para esforzarte, así que es el mejor momento para probar entrenamientos HIIT o correr sprints a máxima velocidad. Levanta pesas.

Levanta esas pesas pesadas. Gracias a los cambios en el metabolismo, los músculos pueden recuperarse del estrés más rápido.

¿Esto no es para ti? Si tiendes a tener síntomas menstruales como calambres, confusión mental y problemas estomacales, espera a que desaparezcan antes de intentar cualquiera de los ejercicios anteriores. Come alimentos antiinflamatorios ricos en calcio y vitaminas D y B, como plátanos, yogur natural y verduras de hoja verde, dice Sims. Prueba algunos de estos ejercicios más sencillos:

Toma un paseo.

Puede que tengas la tentación de acostarte en el sofá (y también puedes hacerlo), pero salir un rato puede ser beneficioso para la mente y el cuerpo, afirma Sims. Sal a caminar o correr un poco, si quieres, de camino a tu cafetería favorita. El movimiento te ayudará a liberar endorfinas, que son el remedio natural del cuerpo para el dolor. Piensa en movimientos suaves.

Aumentar la circulación puede ayudar a aliviar el dolor. ¿Cómo lograrlo? Con yoga. Elige un tipo más suave y lento, como el yin o el hatha. Ve un paso más allá con mantras sencillos y motivacionales para recargar la mente y el cuerpo.

Independientemente de cómo te sientas, aprovecha estos días para dormir. La temperatura de tu cuerpo es más baja, lo que puede hacer que los ritmos naturales del sueño sean más profundos, asegura Sims. Toma una bolsa o una botella de agua caliente si te cuesta dormir por los calambres.