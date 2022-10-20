Si tienes un producto hecho con Nike Forward, ya sabes lo especial que es. Es suave, ligero y con una caída increíblemente única. Además, su huella de carbono es en promedio un 75% más pequeña comparada con nuestro tejido Fleece tradicional.



Tu Nike Forward está hecho para soportar fácilmente el ímpetu del uso diario, pero su confección especializada necesita descanso y relajación regulares. Para mantener el Nike Forward como nuevo durante años, es importante tomar en cuenta algunos conceptos sencillos para el cuidado del producto. Si lo cuidas, este también te cuidará.

Lava la ropa Nike Forward con agua fría. Esto es clave para preservar la estructura del material y evitar que se encoja. Seca en plano la ropa Nike Forward. Evita la secadora; poner la ropa plana es importante para mantener la forma y estructura. Elimina la formación de bolitas en la prenda con un peine o cepillo para tela. La formación de bolitas es un resultado de la confección particular del Nike Forward y es parte natural del ciclo de vida del material.

Sigue estas instrucciones para el cuidado del producto, ayudarán a que tus prendas Nike Forward mantengan su estatus único en tu guardarropa. Además, cuidar tu ropa y usar menos electricidad en el proceso de lavado ayuda al planeta. Todos ganamos.