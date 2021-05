Qué hacer cuando el entrenador te ignora

Cualquiera que contribuya a una cultura de equipo positiva y me ayude a ganar está en mi lista de "favoritas". Si eres una de mis jugadoras de básquetbol y has estado luchando con tus ganchos y luego te quedas después de la práctica y haces 10 ganchos, lo veo. Veo cuando una de mis jugadoras lo da todo. Veo cómo tratan a sus compañeras de equipo, quien está chocando las manos. También veo si son las últimas en subir al autobús. (Por favor, nunca, nunca seas esa persona). Pero en serio, gran parte del éxito de un equipo proviene de la capacidad de sus integrantes para trabajar juntos.



Puede que tome un poco de tiempo hasta que te sientas como en casa en tu nuevo equipo. Intenta ser paciente. La forma en que te enfrentas a un desafío como este tiene que ver con la actitud. Si estuviera en tu lugar, pensaría: "¿Cómo voy a estar a la altura de este desafío? ¿Cómo voy a hacer que esto suceda?" Sé que eso no es algo natural para todos. He entrenado a muchas personas que llegan al equipo con una mentalidad negativa, diciendo: "No voy a jugar, nunca voy a jugar". Y les digo: "Esa no es mi realidad, esa es tu realidad, y tú la estás creando". Así que si vas a entrenar diciéndote: "No le agrado a nadie", probablemente resulte cierto.



Si deseas darle un giro a la historia negativa que te estás contando a ti misma para verlo todo de forma más positiva, puedes hacerlo. Tienes ese poder. En lugar de imaginar que todo está en tu contra, reconoce las oportunidades. En un equipo nuevo puedes reinventarte. Puedes concentrarte en un evento o brazada diferente, decidir que vas a ser mucho más rápida o incluso ser una compañera de equipo diferente a la que eras en tu último equipo.