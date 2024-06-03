Crea una conexión
Guía para entrenar a niñas
Los expertos dicen que las niñas tienen un mejor rendimiento físico, mental, emocional y social cuando cuentan con la oportunidad de jugar. Sin embargo, hoy en día abandonan los deportes a un ritmo dos veces mayor que los niños. Como parte del trabajo de Nike con socios comunitarios y expertos para revertir esta tendencia de abandono, creamos la Guía para entrenar a niñas: un recurso para ayudar a orientar, empoderar y apoyar a las jóvenes.
El deporte es poderoso por muchas razones: las lecciones que aprendes, la confianza que generas y los vínculos que formas. Cuando las niñas practican deportes, aprenden de sus compañeras, entrenadores, padres y demás personas, quienes darán forma a su desarrollo como atletas* y compañeras de equipo para toda la vida.
Los expertos en la Women’s Sports Foundation preguntaron a las niñas qué les gusta de practicar deportes. ¿Qué fue lo principal? Hacer amigos y sentirse parte del equipo. Aquí hay otro hallazgo importante de su trabajo: cuando a una niña le simpatiza su entrenador, es mucho más probable que diga que quiera continuar jugando en un futuro. Una buena forma de comenzar es dedicar tiempo a conocer individualmente a las niñas, dar prioridad a los ejercicios en equipo y hacerlas practicar periódicamente en pareja con nuevas compañeras.
Los entrenadores de mayor influencia, en todos los deportes y niveles, son aquellos que entrenan a la persona, no al jugador. Las personas involucradas en los deportes pueden ser algunas de las más importantes en la vida de una niña. Para que las niñas se comprometan con el deporte y sigan practicándolo, céntrate en establecer conexiones positivas entre las jugadoras, así como entre estas y los entrenadores.
Prepáralas para el éxito
- Forma círculos
Los círculos dan una sensación de equipo y facilitan a las niñas la conexión con las personas que las rodean. Además, producen una mayor sensación de seguridad a las niñas (y a los niños en general), ya que todas están en el círculo y nada sucede a sus espaldas. Por lo tanto, la próxima vez que el equipo se reúna, pídeles que formen un círculo sentadas o de pie.
- Conoce a las jugadoras
Conoce a tus jugadoras. Hazles preguntas e interésate por las cosas que te hayan contado.
Conectarse con las jugadoras más allá del deporte es una forma excelente de generar confianza y crear una relación positiva.
- Apréndete sus nombres
Al principio de la temporada, usa el calentamiento y el tiempo antes de la práctica para aprenderte sus nombres. Pregunta a las niñas cómo les gusta que las llamen y usa los nombres y las formas que prefieran. Acostúmbrate a tratar a cada niña por su nombre en todas las prácticas.