Crea una conexión

Los expertos en la Women’s Sports Foundation preguntaron a las niñas qué les gusta de practicar deportes. ¿Qué fue lo principal? Hacer amigos y sentirse parte del equipo. Aquí hay otro hallazgo importante de su trabajo: cuando a una niña le simpatiza su entrenador, es mucho más probable que diga que quiera continuar jugando en un futuro. Una buena forma de comenzar es dedicar tiempo a conocer individualmente a las niñas, dar prioridad a los ejercicios en equipo y hacerlas practicar periódicamente en pareja con nuevas compañeras.