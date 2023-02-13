Cómo teñir tu calzado de forma natural, según los diseñadores de calzado de Nike

Si quieres darle una nueva vida a ese calzado que tienes guardado y te gustaría hacer un proyecto creativo, mira esta guía práctica de Nike para teñir calzado.

Tanto si quieres renovar un modelo antiguo como si prefieres darle un toque vintage a un calzado nuevo, blanco y reluciente, esta guía te enseña paso por paso a teñir calzado utilizando ingredientes completamente naturales.

A continuación, Aja Zarrehparvar, especialista de diseño de calzado de Nike, e Indah Nur, diseñadora de materiales de calzado para niños Nike, enseñan los pasos a seguir y comparten sus consejos para teñir un calzado Nike blanco con tinte natural casero.

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