Cómo teñir tu calzado de forma natural, según los diseñadores de calzado de Nike
Consejos de estilo
Transforma tu calzado y dale un toque de color con ingredientes totalmente naturales siguiendo estos sencillos pasos.
Suministros
- 1 calzado blanco sencillo hecho con materiales naturales, como algodón
- 2 o 3 cucharadas de alumbre (un fijador de tinte que, normalmente, se puede encontrar en el pasillo de las especias de los supermercados)
- 2 o 3 cucharadas de sulfato ferroso (un enriquecedor de color que se puede encontrar en internet)
- 2 cucharadas de polvo de caléndula (lo puedes encontrar en internet o hacerlo en casa con flores de caléndulas secas)
- 2 cucharadas de cáscaras de nuez en polvo (las puedes hacer moliendo cáscaras o comprarlas en internet)
Herramientas
- 1 olla grande (lo suficientemente grande como para sumergir el calzado)
- 1 pinza grande
- 1 par de guantes de látex
- 1 par de lentes de seguridad
Si quieres darle una nueva vida a ese calzado que tienes guardado y te gustaría hacer un proyecto creativo, mira esta guía práctica de Nike para teñir calzado.
Tanto si quieres renovar un modelo antiguo como si prefieres darle un toque vintage a un calzado nuevo, blanco y reluciente, esta guía te enseña paso por paso a teñir calzado utilizando ingredientes completamente naturales.
A continuación, Aja Zarrehparvar, especialista de diseño de calzado de Nike, e Indah Nur, diseñadora de materiales de calzado para niños Nike, enseñan los pasos a seguir y comparten sus consejos para teñir un calzado Nike blanco con tinte natural casero.
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Cómo teñir calzado Nike de forma natural: color café caléndula suave
Como indican Zarrehparvar y Nur, es importante elegir un calzado hecho de fibras naturales, sobre todo en la parte superior, porque el tinte natural no se adhiere a los materiales sintéticos. Las fibras naturales están presente en materiales como la gamuza, el cuero y el algodón.
Aunque puedes usar todo tipo de ingredientes naturales, desde flores hasta comida o restos orgánicos, los métodos favoritos de nuestras expertas para teñir calzado son el polvo de caléndula y cáscaras de nuez o polvo de la misma. Según las diseñadoras, este método de teñido deja un ligero color café suave en el calzado blanco que le da un efecto gastado de lo más natural.
Importante: en estas instrucciones se utiliza agua hirviendo, así que hazlo con cuidado. Por eso, en caso de que cualquier pequeño quiera teñir su calzado utilizando este método, recomendamos la supervisión de una persona adulta. (Nota: El sulfato ferroso es venenoso si se consume. No ingerir el tinte casero).
Instrucciones paso a paso para teñir calzado
- Quita las agujetas. Apártalas.
- Ponte lentes y guantes de seguridad.
- Hierve agua en una olla (aproximadamente a 105 grados Celsius).
- Cuando el agua esté hirviendo, baja la temperatura para que hierva a fuego lento (aproximadamente a 82 grados Celsius). Espera hasta que esté a fuego lento y, después, procede con el paso cinco.
- Añade el alumbre a la olla. Remueve entre 20 y 30 segundos.
- Añade el sulfato ferroso. Remueve otra vez entre 20 y 30 segundos.
- Añade el polvo de caléndula y la nuez en polvo. Continúa removiendo hasta que el alumbre, el sulfato ferroso, el polvo de caléndula y la nuez en polvo se hayan disuelto. El agua debería ser de un color café amarillento.
- Con las pinzas, coloca con cuidado el calzado en la olla con agua a fuego lento de manera que quede sumergido.
- Deja el calzado en la olla durante unos 30 minutos y ve comprobando regularmente el color pulverizando 2 o 3 cucharadas de agua fría en una sola parte. (El agua caliente hace que el calzado sea más oscuro).
- Deja secar el calzado al aire. El tiempo de secado dependerá del tipo de calzado. Sin embargo, lo normal es dejarlo entre 12 y 24 horas.
- Cuando esté completamente seco, vuelve a ponerle las agujetas.
Como comentan Zarrehparvar y Nur, las agujetas blancas contrastan con el nuevo color café del calzado, lo que le da un look renovado, pero de estética retro.
"Este es el calzado de skateboarding con el que soñaba en la preparatoria.
Puedo llevarlo al trabajo y sentirme genial".
Aja Zarrehparvar, especialista de diseño de calzado, sobre su calzado teñido con materiales naturales
Además, aunque en esta guía se utiliza caléndula y nuez en polvo, las diseñadoras de Nike indican que puedes utilizar café si quieres un color marrón más intenso, remolacha para un rojo profundo o huesos de aguacate para un rosa empolvado.
Texto: Julia Sullivan