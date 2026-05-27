Cómo jugar fútbol según los entrenadores de fútbol

Un gol es cuando un jugador dispara el balón al interior de la portería del equipo contrario. Aunque los delanteros tienen más probabilidades de anotar, cualquier posición y jugador del campo puede hacerlo, incluidos los porteros.

Anotar en el futbol es sencillo: un gol equivale a un punto. Y, si se trata de un partido de liga, no es obligatorio que un equipo gane el partido. Wild señala que un equipo puede ganar u obtener lo que se conoce como un empate. Un empate es cuando ambos equipos acaban iguales en el marcador, algo que puede ocurrir incluso si el partido termina 0 a 0. En un formato de competencia, esto cambia.

"Después de 90 minutos, si el marcador está empatado, normalmente se juegan otros 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15 minutos cada uno", explica Wild. "Si después de eso el empate continúa, el partido se define en una tanda de penales, normalmente de cinco tiros por equipo". Para contextualizar, los penales implican que un jugador patee el balón a la portería con un portero defendiéndola.

Luego de los penales, si un equipo anota más goles que el otro, ese equipo gana el partido. Si el marcador sigue empatado, se pasa a una ronda de muerte súbita, que es cuando los jugadores siguen pateando penales hasta que un equipo marque más goles que el otro.