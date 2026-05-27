Cómo jugar fútbol según los entrenadores de fútbol

Cómo jugar futbol: reglas, posiciones y conceptos básicos, explicados por entrenadores
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Aprende a jugar futbol con la orientación de entrenadores certificados, quienes te explicarán las posiciones y los fundamentos del juego que todo principiante necesita.
Considerado el deporte más popular del mundo, con una base estimada de más de 3500 millones de aficionados, el futbol combina velocidad, emoción y diversión, tanto para quienes lo practican como para quienes lo disfrutan desde afuera. Por eso, conocer los aspectos básicos puede ayudarte a disfrutar aún más de la experiencia. Esta guía reúne toda la información esencial, respaldada por entrenadores certificados, para ayudarte a salir a la cancha con confianza.
Conclusiones rápidas:
- Un partido de futbol dura 90 minutos, divididos en dos tiempos de 45 minutos.
- Cada equipo cuenta con 10 jugadores de campo y un portero.
- Algunas reglas fundamentales que debes conocer son el fuera de juego u offside, la mano, las tarjetas amarillas y rojas, y los penales.
- Las posiciones principales incluyen delanteros, centrocampistas, defensas y portero, y todas requieren habilidades básicas similares.
- Los penales se cobran cuando se comete una falta dentro del área penal.
¿Cuánto dura un partido de futbol?
"Un partido completo dura 90 minutos, divididos en dos tiempos de 45 minutos", explica Carl Wild, entrenador de futbol certificado por la Asociación Inglesa de Futbol y la Asociación Escocesa de Futbol, experto en administración y autor de "Essential Practices for Player Development".
"No hay descansos ni tiempos muertos en esos 45 minutos. Si se detiene el partido por una lesión o para hacer un cambio, los árbitros paran el reloj y, normalmente, después de los 90 minutos, se añaden tres o cuatro minutos adicionales", señala.
¿Cuáles son las reglas básicas del futbol?
Aprender a jugar futbol implica comprender sus reglas básicas. Cuanto más juegues, practiques y veas partidos, más fácil será entenderlas. Sin embargo, comenzar con algunos conceptos clave puede ayudarte a avanzar más rápido. Estas son las reglas básicas del futbol.
¿Qué es una mano en el futbol?
Está totalmente prohibido usar las manos en el futbol. Está prohibido utilizar las manos o los brazos para controlar o manipular el balón; cuando esto sucede, generalmente se sanciona como "mano".
Luke Toughey, entrenador de futbol profesional de la Universidad de Brighton, señala que la regla de la mano es especialmente importante y que, en ocasiones, puede generar interpretaciones complejas. "Los jugadores no pueden tocar el balón con ninguna parte del brazo por debajo de la manga de la playera, excepto el portero dentro de su área. Si ocurre, la posesión pasa al equipo rival", explica.
Dicho esto, hay casos en los que el balón puede patearse hacia ti y entrar en contacto con tus brazos. En casos por accidente como este, no hay ningún problema, siempre que no uses los brazos para manipular el balón.
¿Qué es el fuera de juego u offside en el futbol?
Este es uno de los términos que escucharás con más frecuencia y también una de las reglas más importantes del futbol. Según Toughey, fuera de juego significa que "el atacante más adelantado de un equipo debe tener al menos un defensa del campo contrario entre él y la portería contraria, o el atacante caerá en posición de fuera de juego".
La regla del fuera de juego evita que un jugador atacante obtenga una ventaja injusta al colocarse en una posición que le permitiría anotar un gol con demasiada facilidad y sin presión de los defensores.
¿Qué significan las tarjetas amarillas y rojas en el futbol?
En el futbol, cometer faltas va en contra de las reglas. Aunque la decisión final depende del criterio arbitral, se considera infracción cuando un jugador patea, hace una zancadilla, empuja o incurre en conductas antideportivas contra un rival.
Cuando esto sucede, el árbitro puede mostrar una tarjeta amarilla o roja para señalar la gravedad de la infracción. La tarjeta amarilla funciona como una advertencia formal y permite que el jugador continúe en el partido. En cambio, la tarjeta roja indica una falta grave y supone la expulsión inmediata.
¿Qué ocurre durante un tiro penal?
Cuando se produce una falta dentro del área de penal por parte del equipo defensor, el equipo contrario obtiene un tiro penal, lo que significa que tiene la oportunidad de anotar un gol con solo el portero defendiendo. Los penales deben patearse a 9.15 metros de la línea de penal, directamente hacia el portero.
"Es fundamental evitar cometer una falta o una mano dentro del área penal, ya que eso le dará al equipo rival la oportunidad de ejecutar un penal. En esa situación, el delantero del equipo contrario tendrá, estadísticamente, mayores probabilidades de anotar un gol", explica Toughey.
"Más importante aún que no conceder un penal es que un jugador sea expulsado (del campo), ya sea por recibir una tarjeta roja o dos amarillas por conducta antideportiva, como una entrada peligrosa", agrega. Cuando un jugador es expulsado del campo, significa que ya no puede participar en el partido. Este jugador tampoco puede ser reemplazado.
¿Qué son los tiros de esquina, los saques laterales y los tiros libres?
Si el balón sobrepasa la línea de meta sin que se marque gol, y el último toque es de un jugador del equipo defensor, se concede un tiro de esquina al equipo atacante. El tiro de esquina reinicia el juego, y le da al equipo atacante la oportunidad de redimirse.
Si un jugador patea el balón fuera de los lados del campo, el árbitro concede un saque de banda a un jugador del equipo contrario (el equipo que no tocó el balón por última vez). Para poner el balón de vuelta en el campo, los jugadores deben mantener ambos pies en el suelo, colocar ambas manos sobre el balón y lanzarlo por encima de la cabeza.
Cuando una falta se produce en cualquier otro lugar de la cancha (que no sea el área penal), se concede un tiro libre para el equipo contrario. Un tiro libre directo significa que un jugador puede patear el balón directamente a la portería. Este disparo puede ser bloqueado por un grupo de defensores (barrera) del equipo contrario. Un tiro libre indirecto ocurre cuando un jugador debe pasar primero el balón a alguien de su equipo antes de que pueda entrar en la portería y contar como gol.
¿Cómo se anota en el futbol?
Un gol es cuando un jugador dispara el balón al interior de la portería del equipo contrario. Aunque los delanteros tienen más probabilidades de anotar, cualquier posición y jugador del campo puede hacerlo, incluidos los porteros.
Anotar en el futbol es sencillo: un gol equivale a un punto. Y, si se trata de un partido de liga, no es obligatorio que un equipo gane el partido. Wild señala que un equipo puede ganar u obtener lo que se conoce como un empate. Un empate es cuando ambos equipos acaban iguales en el marcador, algo que puede ocurrir incluso si el partido termina 0 a 0. En un formato de competencia, esto cambia.
"Después de 90 minutos, si el marcador está empatado, normalmente se juegan otros 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15 minutos cada uno", explica Wild. "Si después de eso el empate continúa, el partido se define en una tanda de penales, normalmente de cinco tiros por equipo". Para contextualizar, los penales implican que un jugador patee el balón a la portería con un portero defendiéndola.
Luego de los penales, si un equipo anota más goles que el otro, ese equipo gana el partido. Si el marcador sigue empatado, se pasa a una ronda de muerte súbita, que es cuando los jugadores siguen pateando penales hasta que un equipo marque más goles que el otro.
¿Cuáles son las posiciones en el futbol?
El futbol es el deporte de equipo por excelencia, ya que cualquier jugador en el campo puede pasar de la defensa al ataque y anotar un gol, sin importar su posición.
"La mejor manera de describir todas las posiciones en el futbol es que, en esencia, todas son iguales y requieren las mismas habilidades. La diferencia está en dónde te ubicas en el campo y qué quieres hacer", dijo Ray Selvadurai, un entrenador tres veces campeón nacional de futbol juvenil en Nueva York.
En el partido, hay 10 jugadores en cada equipo en unidades de delanteros, defensas y centrocampistas, y roles aún más específicos dentro de esas unidades. "Saber cómo se trabaja dentro de esas unidades es importante", señala Selvadurai. Esto garantiza que cada jugador contribuya al juego de la mejor manera posible.
Delantero
El delantero es una posición ofensiva, a veces denominada posición de "ataque". Los jugadores que ocupan esta posición suelen ser quienes anotan o crean oportunidades de gol al pasar el balón al delantero centro.
Delantero
Un delantero centro es el jugador del campo situado más cerca de la portería del otro equipo. Esta es una posición ofensiva o de ataque, y los delanteros centros suelen ser buenos esquivando a la defensa para anotar goles.
Defensiva
El trabajo de la defensa consiste en "defender y mantener el balón fuera de la portería, y asegurarse de que el otro equipo no genere oportunidades peligrosas de gol", señala Selvadurai.
Aunque el objetivo principal de un defensa es mantener el balón lejos de la portería, también puede anotar goles.
"Esa es una de las mejores partes de ser defensa: eres una especie de jugador versátil", dijo. "Puedes adelantarte e intentar anotar un gol, y al mismo tiempo tienes que asegurarte de impedir que el otro equipo tenga oportunidades de gol".
Portero
En el futbol, hay dos porteros en el campo, cada uno protegiendo la portería de su equipo. Esta posición requiere habilidades diferentes a las de un defensa o un delantero.
"No solo hay que evitar que el balón entre en la portería con las manos, sino que también debes dirigir el juego", dijo Selvadurai. "Los porteros pueden ver todo el campo durante todo el partido; suelen hablar mucho y dan muchas indicaciones (a su equipo)", explicó.
Centrocampista
Selvadurai llama a los centrocampistas "jugadores de enlace" porque "son muy buenos distribuidores del balón". Son los jugadores que intentan tener el balón para su equipo y los que más tienden a alternar entre las funciones de ataque y defensa.
¿Qué tacos se necesitan para el futbol?
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Además del Mercurial, Nike ofrece una amplia variedad de otros tacos de futbol. Los Phantom 6 es una de las opciones, disponibles en estilo bajo y alto, y los Tiempo Maestro, conocidos por su ajuste suave, como un guante, es otra. Debido a que el futbol implica tanto resistencia como sprints, junto con cambios rápidos en el movimiento, tener tacos de futbol que te den más confianza puede marcar la diferencia.
¿Por qué deberías empezar a jugar al futbol?
Ya sea que hayas jugado de niño o nunca hayas pateado un balón, puede que descubras que aprender a jugar futbol es más fácil de lo que parece. Es un deporte simple, las posiciones se pueden intercambiar y la camaradería entre los jugadores puede motivar más los partidos informales y los entrenamientos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura un partido de futbol?
Un partido completo dura 90 minutos, divididos en dos tiempos de 45 minutos, sin pausas ni tiempos fuera durante cada mitad. Hay un descanso de 15 minutos, o medio tiempo, entre las dos mitades.
¿Cuántos jugadores hay en un equipo de futbol?
Hay 22 jugadores en el campo, y cada equipo tiene 10 jugadores y un portero. Se puede jugar un partido con menos jugadores, pero debe haber al menos siete por equipo para un partido estándar.
¿Qué es el futbol en espacios reducidos? ¿Es una buena opción para comenzar a jugar?
El futbol en espacios reducidos es cualquier versión del juego que se juega con menos jugadores que un partido completo de 11 contra 11, que a menudo varía de 3 contra 3 a 7 contra 7. Esto incluye partidos improvisados en un parque, futsal y muchas ligas recreativas locales o en interiores.
Para los principiantes, el futbol en espacios reducidos suele ser una forma fácil de empezar, ya que requiere menos jugadores, menos espacio y permite que todos tengan más contacto con el balón. También es uno de los mejores formatos para desarrollar el juego de pies y la toma rápida de decisiones.
¿Necesitas un equipo completo para jugar futbol?
Para nada. Si bien un partido estándar es de 11 contra 11, el futbol se puede jugar en casi cualquier lugar con equipos más pequeños. Los formatos como 3 contra 3, 5 contra 5 y 7 contra 7 son comunes en todo el mundo y hacen que el juego sea más accesible para jugadores ocasionales y partidos informales de la comunidad. En muchos lugares, el futbol en espacios reducidos es la forma más común de practicar este deporte.
¿Qué es un penal?
Cuando se produce una falta dentro del área de penal por parte del equipo defensor, el equipo contrario obtiene un tiro penal, lo que significa que tiene la oportunidad de anotar un gol con solo el portero defendiendo. Los penales deben patearse a 9.15 metros de la línea de penal, directamente hacia el portero.
¿Qué tamaño tiene un campo de futbol?
El tamaño de los campos de futbol varía, pero suelen tener aproximadamente la misma longitud que un campo de futbol americano (110 metros) y unos 69 metros de ancho. Sin embargo, también es posible jugar en campos más pequeños de entre 45 y 90 metros. Una cancha de futbol se llama pitch y está dividida en dos mitades, de modo que cada equipo comienza en su propio lado del campo. Dentro de cada mitad hay una zona llamada área de penal que se encuentra alrededor de la portería.
¿Cualquier jugador puede marcar un gol en el futbol?
Sí, cualquier jugador puede anotar un gol, incluso un portero si el balón recorre todo el campo. Se marca un gol cuando el balón cruza la línea de meta entre los postes de la portería y no se señala ninguna falta en la jugada.