Cómo enfrentar no entrar al equipo según la entrenadora Courtney Banghart

Me ha pasado, y lo digo muy concretamente: al igual que tú, me dejaron fuera de un equipo en el que sabía que merecía estar. Por supuesto, muchas personas han pasado por eso. Entonces, ¿por qué eso nos duele tanto a las personas que somos como tú y como yo?



En mi caso, puedo decir que el deporte lo era todo para mí mientras crecía. Mi primera palabra no fue "mamá" o "papá", fue "pelota". No bromeo. Soy de un pequeño pueblo en New Hampshire en el que todo el mundo practicaba todos los deportes, porque si no, los equipos no podían completarse. Yo era el tipo de niña que llegaba a casa después del entrenamiento de fútbol y se ponía a lanzar canastas con las espinilleras todavía puestas. Puede que también hiciera algo de skateboarding, hockey sobre hielo y patinaje artístico.



Sin embargo, el fútbol fue mi primer amor y mi primer desengaño.



Cuando tenía 9 años, hice una prueba para el equipo de fútbol sub-12. El equipo de mi colegio había sido el mejor del estado, así que estaba acostumbrada a ganar. Estaba segura de que entraría en el equipo sub-12, pero no lo logré. Al principio, no podía creerlo. Nunca me había pasado esto. Lo que tenía que ofrecer no era suficiente. No me necesitaban. El entrenador les dijo a mis padres que yo prometía mucho, pero que era demasiado pequeña. Mis padres intentaron tranquilizarme, pero no sirvió de nada; estaba mortificada.



¿Cómo lo superé? Bueno, tal vez no lo hice, ya que estoy hablando de ello contigo. Pero seguí jugando, porque a la hora de la verdad, no tenía otra opción. Esto va a sonar dramático, pero ahí va: el deporte siempre ha sido la forma en que me conecto con el mundo. Es todo lo que conozco, así que no había forma de que lo dejara. Y si puedo juzgar tu carácter basándome en un correo electrónico de 100 palabras, creo que te sientes de la misma manera.