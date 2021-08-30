Cómo enfrentar no entrar al equipo según la entrenadora Courtney Banghart

Pregúntale al entrenador: "No entré al equipo de la escuela. ¿Y ahora qué?"
Asesoramiento
Un joven basquetbolista acaba de ver sus sueños aplastados. Courtney Banghart, de la UNC, siente su dolor y tiene un consejo sencillo para él.
Pregúntale al entrenador es una columna de consejos pensados para ayudarte a mantener la concentración en el deporte.
P:
Hola, entrenadora:
Siempre he sido el mejor jugador en la cancha. En cualquier cancha. Siempre que jugaba en el parque o en el equipo de mi antigua escuela, yo era el líder. Hasta que mi familia se mudó. En las pruebas de básquetbol de mi nueva preparatoria, todos los demás eran más rápidos, más fuertes y mejores. Me sentí totalmente expuesto y, efectivamente, no entré al equipo. Me ofrecieron un puesto en el equipo suplente, pero me temo que he llegado a mi techo. Si no juego con los mejores, ¿puedo llegar a ser uno de los mejores?
De Repente No Tan Bueno
Jugador de básquetbol de 16 años
R:
Me ha pasado, y lo digo muy concretamente: al igual que tú, me dejaron fuera de un equipo en el que sabía que merecía estar. Por supuesto, muchas personas han pasado por eso. Entonces, ¿por qué eso nos duele tanto a las personas que somos como tú y como yo?
En mi caso, puedo decir que el deporte lo era todo para mí mientras crecía. Mi primera palabra no fue "mamá" o "papá", fue "pelota". No bromeo. Soy de un pequeño pueblo en New Hampshire en el que todo el mundo practicaba todos los deportes, porque si no, los equipos no podían completarse. Yo era el tipo de niña que llegaba a casa después del entrenamiento de fútbol y se ponía a lanzar canastas con las espinilleras todavía puestas. Puede que también hiciera algo de skateboarding, hockey sobre hielo y patinaje artístico.
Sin embargo, el fútbol fue mi primer amor y mi primer desengaño.
Cuando tenía 9 años, hice una prueba para el equipo de fútbol sub-12. El equipo de mi colegio había sido el mejor del estado, así que estaba acostumbrada a ganar. Estaba segura de que entraría en el equipo sub-12, pero no lo logré. Al principio, no podía creerlo. Nunca me había pasado esto. Lo que tenía que ofrecer no era suficiente. No me necesitaban. El entrenador les dijo a mis padres que yo prometía mucho, pero que era demasiado pequeña. Mis padres intentaron tranquilizarme, pero no sirvió de nada; estaba mortificada.
¿Cómo lo superé? Bueno, tal vez no lo hice, ya que estoy hablando de ello contigo. Pero seguí jugando, porque a la hora de la verdad, no tenía otra opción. Esto va a sonar dramático, pero ahí va: el deporte siempre ha sido la forma en que me conecto con el mundo. Es todo lo que conozco, así que no había forma de que lo dejara. Y si puedo juzgar tu carácter basándome en un correo electrónico de 100 palabras, creo que te sientes de la misma manera.
Se oye hablar de muchos jugadores de alto nivel que utilizan este tipo de desaires como combustible para volver aún más fuertes, lo que me parece bien. Estoy a favor de una buena historia de revancha deportiva a la antigua. Había una chica a la que solía entrenar, la jugadora con la clasificación más baja de su clase. Escribió esa clasificación en su pizarra como recordatorio. Miraba el número todos los días. Se concentró en demostrar que eso no la definiría. Y terminó jugando la mayor cantidad de minutos de todo el equipo, como estudiante de primer año. Así que puedo decir que ese es un enfoque que no resultó tan mal que digamos.
Aquí hay otra idea: intenta cambiar tu definición personal de "mejor". Después de todo, existen muchas cualidades diferentes que hacen de alguien un gran jugador. Por supuesto que hay dones físicos puros, pero también está el apoyo que se puede aportar a un equipo, el pegamento que mejora su cultura colectiva. Y luego está la garra. Esa voluntad de seguir esforzándose, de seguir mejorando, pase lo que pase. Eso siempre está bajo tu control. Y es tu mejor barómetro para saber que tan bueno llegarás a ser.
Intenta cambiar tu definición personal de "mejor". Después de todo, existen muchas cualidades diferentes que hacen de alguien un gran jugador.
La garra es lo que te motivará a analizar detenidamente cómo puedes mejorar tu juego y establecer una serie de objetivos claros para conseguirlo. Hazte preguntas que te ayuden a identificar esos objetivos. Escribe los objetivos y divídelos en pasos. Asegúrate de que están bajo tu control. ¿Llegar al equipo de la escuela? No está bajo tu control. ¿Mejorar tus tiros de larga distancia o tu apoyo defensivo? Totalmente factible.
Entonces, ¿cómo dejas de lado las cosas que no puedes controlar? Para ti, el objetivo debe ser "competir, no comparar". Eso es bastante difícil cuando nos sumergimos en las redes sociales y vivimos en un mundo de comparaciones constantes que a veces parece diseñado para derribarnos. Pero cuando le dedicas energía a compararte con tu competencia para el equipo de la escuela, estás quitándote energía para competir con ellos. Aunque no tengas control sobre su juego, tienes todo el control sobre el tuyo.
De hecho, todo lo que te he pedido que hagas está totalmente bajo tu control: usa tu desilusión como motivación, redefine "mejor" como el "más trabajador", establece una serie de objetivos alcanzables, deja de preocuparte por cosas sin importancia y concéntrate en arrasar en el equipo suplente. Saber que tienes todas las herramientas que necesitas para triunfar te da una sensación de poder. Ahora solo tienes que animarte y usar esas herramientas a tu favor.
Entrenadora Banghart
Courtney Banghart es la entrenadora principal de básquetbol femenino de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Con anterioridad, fue la entrenadora principal en Princeton. En 2015, recibió el nombramiento de Entrenadora Nacional Naismith del Año y en 2017 trabajó como entrenadora asistente de la selección nacional de básquetbol femenino sub-23 de los Estados Unidos. Banghart, jugadora destacada en Dartmouth, estableció en su carrera el récord de triples de la Ivy League, que nadie pudo superar aún. Es miembro de la junta directiva de la Asociación de Entrenadores de Básquetbol Femenino y del Comité de Supervisión de Básquetbol Femenino de la NCAA.
Envía tus preguntas sobre cómo mejorar tu mentalidad en el deporte o el fitness a askthecoach@nike.com.
Fotografías: Jayson Palacio
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