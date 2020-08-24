Cómo enfrentar los contratiempos del running

03. Trabaja en lo que puedas controlar

El hecho de que no puedas correr la carrera que quieres no significa que no puedas mejorar tu rendimiento. En cambio, concéntrate en otro aspecto de tu running.



Si puedes correr (aunque sea por unos cuantos minutos), trabaja en la forma. Toma nota de lo que hacen tus hombros, brazos, caderas, rodillas y pies: ¿Tu mentón dirige tu pecho? Si es así, entonces es probable que tus pies aterricen debajo de tus caderas. ¿Tus hombros están relajados y abajo con tus brazos regresando hacia atrás y no balanceándose a través de tu cuerpo? ¿Tus manos están relajadas y deslizándose a lo largo de tus caderas? Estas verificaciones de forma pueden ayudarte a identificar debilidades o inconsistencias que puedes mejorar individualmente, dice Bennett.



Si no puedes salir a correr, practica la respiración profunda de vientre; esto te ayudará la próxima vez que corras. El respirar profundamente y de forma controlada a nivel del vientre te ayuda a obtener más oxígeno para alimentar los músculos. Inhala, llena tu vientre y permite que tu abdomen se expanda. Luego relájate y exhala por unos segundos. Intenta repetir esto durante unos minutos. Estas respiraciones profundas te ayudarán a disminuir tu frecuencia cardíaca y a calmarte cuando las cosas se pongan difíciles, ya sea en una carrera o en la vida misma.



04. Celebra las pequeñas victorias

Running no es sólo lograr los tiempos más rápidos o las distancias más largas. Fija metas pequeñas y regálate recompensas por alcanzarlas.



“Si lo único que puedes hacer es dar dos vueltas a la manzana, hazlo y siente orgullo por ello", dice Bennett.



El establecer nuevas métricas para el éxito te ayudará a poner en perspectiva lo que obtienes de tu running y te hará apreciarlo aún más.



05. Concéntrate en metas a largo plazo

Tenemos que asumir que hay ocasiones en las que un plan de entrenamiento puede salirse completamente de curso. En lugar de enfocarte en la decepción, asume dicho cambio de rumbo como la oportunidad para enfocarte a largo plazo y abordar tu entrenamiento desde un ángulo diferente. Cualquiera que sea tu nueva rutina, mantente consistente, y siempre que te sea posible, construye a partir de ahí.



“La consistencia es la clave, pero la consistencia nunca ha significado constancia. De hecho, la consistencia tiene todo que ver con la flexibilidad", dice Bennett. "Si no puedes correr durante 50 minutos, tal vez puedas correr durante 15 minutos. Si no puedes correr en lo absoluto, quizá puedes hacer algunos ejercicios, bailar, caminar o escribir en tu registro de running.”



Este tipo de flexibilidad no sólo mejorará tu condición física, sino que también mantendrá tu compromiso mental con el deporte, dice Bennett.



“No necesitas correr todos los días para ser un corredor de todos los días," dice. "Y si no estás corriendo, aún así puedes obtener muchas de las cosas buenas que te da una carrera.”