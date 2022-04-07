Cómo doblar unos shorts para ahorrar espacio

Tres trucos para doblar shorts que te ayudarán a ahorrar espacio
Cuidado de los productos
Doblar correctamente los shorts ayuda a ahorrar espacio en tu armario, maleta o cajón, y evita que se arruguen. Te dejamos unos consejos sencillos para doblar shorts.
Los shorts, que vienen en una variedad de estilos para usar todos los días, son un artículo versátil que puede ser uno de los elementos básicos de tu guardarropa. Pero eso implica que, con el tiempo, comienzan a ocupar espacio. Aprender a doblar shorts de manera eficiente puede ayudarte a organizar tu guardarropa y el espacio donde lo necesites, ya sea un armario, una cómoda o una maleta. Te dejamos algunos consejos para ahorrar espacio al doblar tus shorts, empezando por lo básico.
1. Cómo doblar shorts en tres sencillos pasos
Estos tres pasos te permitirán doblar tus shorts fácilmente:
- Para ayudar a evitar las arrugas, sacude cada par de shorts antes de doblarlos. Alisa cualquier bulto o pliegue para que quede plano cuando esté doblado.
- Coloca los shorts planos sobre una superficie o sostenlos frente a ti y dóblalos por la mitad a lo largo de la costura vertical.
- Dobla la parte inferior de los shorts hacia arriba.
Así formarás un pequeño paquete cuadrado que puedes plegar o guardar fácilmente en un cajón, y funciona bien para cualquier estilo de shorts.
2. Cómo apilar los shorts
Te contamos dos formas efectivas de organizar los shorts una vez que están doblados:
- Apilarlos de forma vertical uno encima del otro.
- Apilarlos de forma horizontal de lado, formando una fila de shorts que te permita ver cada par cuando abres el cajón.
Consejo: al apilar los shorts de forma vertical, hay un truco para evitar que la pila se caiga. Alterna la posición de las pretinas. Por ejemplo, si colocas un par de shorts doblados con la pretina hacia el lado contrario, el siguiente par debe mirar hacia ti. La alternancia asegura la pila.
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3. Cómo doblar shorts para viajar
Para maximizar el espacio en una maleta, enrolla los shorts con cuidado y prolijidad. Sigue estos pasos:
- Sacude o alisa cualquier bulto o pliegue en la tela para evitar el exceso de arrugas.
- Dobla los shorts de forma vertical por la mitad a lo largo de la costura central.
- Comenzando desde la parte inferior, enrolla los shorts con firmeza hacia la pretina hasta formar un cilindro compacto.
Texto: Lesly Gregory