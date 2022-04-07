Cómo doblar unos shorts para ahorrar espacio

Te contamos dos formas efectivas de organizar los shorts una vez que están doblados:

Apilarlos de forma vertical uno encima del otro. Apilarlos de forma horizontal de lado, formando una fila de shorts que te permita ver cada par cuando abres el cajón.

Consejo: al apilar los shorts de forma vertical, hay un truco para evitar que la pila se caiga. Alterna la posición de las pretinas. Por ejemplo, si colocas un par de shorts doblados con la pretina hacia el lado contrario, el siguiente par debe mirar hacia ti. La alternancia asegura la pila.

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