La mejor manera de doblar una playera para ahorrar espacio

Cómo doblar una playera para ahorrar espacio
Cuidado de los productos
Estas son las mejores maneras de doblar playeras para ahorrar espacio y ordenar tu armario.
Las prendas básicas del armario, como las playeras, los calcetines y los joggers, se pueden amontonar en tu clóset o maleta, y pronto se vuelven difíciles de manejar. Además de ocupar espacio adicional si no se doblan correctamente, las playeras también pueden estar arrugadas al momento de ponértelas. Sin embargo, existen formas eficientes de doblar y organizar cuidadosamente la ropa sin seguir un montón de pasos complicados. Estos son algunos métodos sencillos para doblar la ropa, de modo que puedas mantener tu clóset y tus playeras bien ordenados.
¿Colgar o doblar?
La primera pregunta que nos hacemos ante un montón de playeras es si debemos doblarlas. Puedes colgar las playeras que no quieras planchar en el momento de usarlas para acceder rápidamente a ellas.
En general, es mejor colgar los tops hechos de lino (que se arruga fácilmente), las blusas, las playeras con botones y las chamarras. Colgar las playeras elimina el riesgo de que se arruguen, pero algunas perchas pueden deformarlas. Las perchas más anchas o con almohadillas pueden evitarlo.
Si tienes espacio adicional, puedes colgar las playeras que están hechas de mezcla de algodón o poliéster (como el top de entrenamiento Nike Dri-FIT), pero si las doblas puedes maximizar el uso del espacio.
Cómo doblar una playera
Si decides doblarlas, tienes opciones. Los métodos más comunes y prácticos para doblar playeras se dividen en dos categorías: el doblado vertical y el doblado sobre el pecho.
1. El doblado vertical
Cuando el espacio es ajustado, el doblado vertical lo aprovecha de la manera más eficiente. Una vez que domines esta técnica, puedes usar tu creatividad para organizar las playeras. Por ejemplo, puedes organizarlas como si fueran carpetas en un archivador, con los cuellos hacia arriba. Coloca una detrás de otra y te sorprenderás con la cantidad de playeras que caben en un cajón.
Cómo doblarlas verticalmente:
- Extiende la playera boca abajo sobre una mesa u otra superficie lisa.
- Alisa las arrugas.
- Dobla la playera por la mitad verticalmente de izquierda a derecha. Las mangas deben estar alineadas.
- Toma las dos mangas y dóblalas hacia la mitad de la playera.
- Conecta la parte superior de la playera con la parte inferior en un pliegue horizontal.
- Dobla la playera por la mitad horizontalmente una vez más y ya estará lista para ponerla en el cajón.
2. El doblado sobre el pecho
Si no tienes una superficie plana para trabajar, pero quieres doblar las playeras en pequeños paquetes, prueba el doblado sobre el pecho. Puedes tomar una playera directamente de la secadora, doblarla y ponerla en tu cajón rápida y eficientemente, sin necesidad de usar otros accesorios.
Cómo doblarlas sobre el pecho:
- Sostén la playera por los hombros con la parte delantera hacia ti.
- Dobla cada manga hacia la mitad posterior de la playera.
- Dobla la playera por la mitad horizontalmente, plegando la parte superior hacia abajo hasta llegar a la parte inferior.
- Dobla de nuevo la playera por la mitad horizontalmente, de modo que quede un pliegue rectangular compacto con el cuello de la prenda hacia arriba.
Este es un buen método para guardar playeras en un anaquel.
¿Y qué tal enrollarlas?
Enrollar las playeras puede tomar mucho tiempo. Reserva este método para los momentos en los que el espacio sea verdaderamente escaso, como al empacar una maleta. Esta técnica quizás no reduzca las arrugas, así que opta por enrollar las playeras que necesiten el menor cuidado, de ser posible.
Cómo doblar playeras con cuello
En lo que respecta a las playeras con cuello como los polos, tal vez quieras doblarlas a fin de reservar el espacio de las perchas para otras prendas, como las playeras con botones tipo Oxford. El doblado de los polos es una variación del doblado sobre el pecho en cuanto a la forma, pero garantiza que el cuello no se arrugará en el proceso.
Cómo doblar playeras con cuello:
- Extiende la playera boca abajo sobre una superficie plana.
- Dobla las mangas hacia la mitad posterior de modo que los puños se superpongan.
- Alisa la playera y, luego, dobla los costados hasta que toquen la mitad de la parte posterior.
- Dobla la playera por la mitad de modo que el borde inferior llegue hasta el borde más bajo de la parte posterior del cuello. Si la playera está en el lado más largo y quieres que el doblado sea más compacto, puedes doblarla de nuevo por la mitad, llevando el extremo doblado hasta el cuello.
Texto: Lesly Gregory