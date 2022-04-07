La mejor manera de doblar una playera para ahorrar espacio

La primera pregunta que nos hacemos ante un montón de playeras es si debemos doblarlas. Puedes colgar las playeras que no quieras planchar en el momento de usarlas para acceder rápidamente a ellas.

En general, es mejor colgar los tops hechos de lino (que se arruga fácilmente), las blusas, las playeras con botones y las chamarras. Colgar las playeras elimina el riesgo de que se arruguen, pero algunas perchas pueden deformarlas. Las perchas más anchas o con almohadillas pueden evitarlo.

Si tienes espacio adicional, puedes colgar las playeras que están hechas de mezcla de algodón o poliéster (como el top de entrenamiento Nike Dri-FIT), pero si las doblas puedes maximizar el uso del espacio.