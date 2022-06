¿Cuáles son los beneficios del ejercicio para la salud mental?

Al desarrollar tus habilidades, fomentas tu autoestima. Si te pones como objetivo levantarte a las 6 de la mañana para hacer un entrenamiento matutino cinco días a la semana, pero en dos días retrasas la alarma, no te sentirás bien. El ejercicio se puede utilizar como una herramienta para practicar el cuidado personal, a la vez que se refuerza la confianza y la seguridad en tus propias capacidades.



Un ensayo clínico publicado en Neuropsychiatric Disease and Treatment en 2016 mostró que la actividad física está directamente asociada con la autoestima, la percepción de la condición física y la imagen corporal. Curiosamente, no hubo ninguna relación clara con el índice de masa corporal (IMC).



Lo que esto nos dice es que no es necesario tener un peso determinado para obtener los beneficios del ejercicio y la actividad física. Cualquier persona, sea cual sea el nivel de experiencia, puede aumentar su autoestima y tu autoconfianza si haces ejercicio con frecuencia. Te hará sentir más feliz en tu propio cuerpo, lo que altera tu forma de vivir la vida.



No tienes que correr un maratón o alcanzar un nuevo récord personal para sentir orgullo y poder después de tu entrenamiento. Simplemente, tienes que comprometerte con un programa de ejercicios. Esfuérzate al máximo y no pierdas la constancia. Eso es todo lo que se necesita.