Tu guía para hacer desplantes laterales: beneficios, técnica y variaciones para intentar

Los desplantes son un ejercicio con peso corporal accesible que puedes hacer en casa para fortalecer tus piernas, y además tiene muchas variaciones. Una de las variaciones más comunes son los desplantes laterales, que te permiten trabajar ángulos distintos que los desplantes estándares.

En un nivel básico, un desplante lateral te ayuda a expandir las áreas que abordas durante tus entrenamientos para la parte inferior del cuerpo. Pero los entrenadores aseguran que puedes modificar este movimiento para crear un entrenamiento aún más dinámico dirigido a otras áreas del cuerpo.

Aunque, si no sigues la forma adecuada, corres el riesgo de no aprovechar todos los beneficios de este movimiento o, peor aun, lesionarte. Esto es lo que necesitas saber sobre los desplantes laterales, además de variaciones nuevas que puedes probar durante tu próximo entrenamiento.