5 atuendos de golf para mujer para usar en el campo
Consejos de estilo
Mejora tu juego con estos looks funcionales y con estilo.
Cuando te equipas para pasar un día en el campo, los atuendos de golf para mujer, mejor dicho, los atuendos de golf lindos para mujer, son la mitad de la diversión.
Sí, ese drive increíble y ese putt preciso son dignos de un aplauso de golf, pero lo son aún más cuando usas un conjunto de golf con estilo. Además, las personas novatas se sentirán empoderadas con un atuendo de golf lindo perfecto para la ocasión, te vestirás para el partido que quieres ganar, ¿cierto?
Alerta de spoiler: Los mejores atuendos de golf van más allá del estilo de club campestre. Saluda a las telas de alto rendimiento, al calzado estable, los estilos flexibles y los accesorios que van desde viseras hasta guantes. Sin embargo, no se trata solo del estilo personal o de una preferencia. Los campos de golf privados normalmente implementan códigos de vestimenta estrictos, mientras que otros operan bajos las reglas implícitas de la cultura del golf que optan por atuendos clásicos y un calzado deportivo discreto.
Los atuendos de golf apropiados para mujer generalmente se enfocan en el largo y la elegancia. Piensa en shorts, faldas, vestidos y skorts, que deben llegar por encima de la rodilla, pero no entrar en la categoría de micro mini. Las playeras con cuello son la norma, ya sea de manga larga, de manga corta o sin mangas. Sin embargo, cualquier playera modesta, sudadera con gorro o suéter de golf con un cuello alto a menudo está permitido. Son muchas reglas.
Puesto que hay mucho que considerar, y tienes que enfocarte en contar tus golpes, te mostramos a continuación 5 atuendos de golf lindos para mujer. Mejora tu próximo juego con uno de estos looks.
5 atuendos de golf Nike para mujer
1.Un polo sin mangas, shorts y calzado de golf
El atuendo de golf para días cálidos por excelencia indudablemente se centra en un polo sin mangas. Los shorts de golf para mujer son una opción clásica y entallada cuando no tienes ganas de usar una falda. La tela es el detalle más importante cuando seleccionas estas prendas. Elige versiones confeccionadas con material transpirable y absorbente de humedad para mantener la comodidad y la concentración. El calzado de golf moderno ofrece un acabado minimalista con mucha tracción desde el tee de salida hasta el último hoyo. No olvides usar protector solar.
2.Playera de manga larga, sudadera con gorro y pants
Una ronda de 18 hoyos en temperaturas frías no es apta para cobardes. Es mejor vestirse apropiadamente con pants y capas cálidas, como una playera de manga larga y una sudadera con gorro. Asegúrate de buscar prendas con características como tela resistente al viento y repelente al agua. Las personas más experimentadas saben que las brisas intensas pueden azotar el campo.
3.Polo de manga corta, pantalón y chamarra
Cuando participes en un torneo, emite energía de campeonato con un atuendo de golf clásico. Un polo de manga corta nunca falla. De igual forma, los pants con mucha elasticidad crean una combinación perfecta. Claro que las personas con experiencia saben que no puede faltar una chamarra de golf para mantener la calidez mientras haces esos putts en temperaturas frías.
4.Vestido, visera y sudadera sin cierre
Un vestido de golf es atemporal, se puede considerar como una prenda ideal en el guardarropa de una jugadora. Tanto si un color liso o un estampado clásico (a cuadros o con rayas) es la clave para que hagas un golpe bajo par, este atuendo único es encantadoramente sencillo. Ponte el calzado, los guantes, la visera y, quizás, una prenda de manga larga para los días más fríos. Además, este look te hará destacar entre la multitud de polos y prendas color caqui. Si no logras conseguir un vestido de golf apropiado, considera un vestido de ejercicio versátil combinado con una chamarra o una sudadera.
5.Falda, polo y calzado deportivo para niña
¿Para las profesionales de golf más jóvenes? Una falda de golf plisada y un polo son prendas versátiles que se pueden usar en varias combinaciones a medida que su colección (y habilidades) crece. Para completar el look, el calzado de golf mantendrá el estilo moderno y brindará soporte.
Texto: Laura Lajiness Kaupke