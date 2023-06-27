5 atuendos de golf para mujer

Cuando te equipas para pasar un día en el campo, los atuendos de golf para mujer, mejor dicho, los atuendos de golf lindos para mujer, son la mitad de la diversión.

Sí, ese drive increíble y ese putt preciso son dignos de un aplauso de golf, pero lo son aún más cuando usas un conjunto de golf con estilo. Además, las personas novatas se sentirán empoderadas con un atuendo de golf lindo perfecto para la ocasión, te vestirás para el partido que quieres ganar, ¿cierto?

Alerta de spoiler: Los mejores atuendos de golf van más allá del estilo de club campestre. Saluda a las telas de alto rendimiento, al calzado estable, los estilos flexibles y los accesorios que van desde viseras hasta guantes. Sin embargo, no se trata solo del estilo personal o de una preferencia. Los campos de golf privados normalmente implementan códigos de vestimenta estrictos, mientras que otros operan bajos las reglas implícitas de la cultura del golf que optan por atuendos clásicos y un calzado deportivo discreto.

Los atuendos de golf apropiados para mujer generalmente se enfocan en el largo y la elegancia. Piensa en shorts, faldas, vestidos y skorts, que deben llegar por encima de la rodilla, pero no entrar en la categoría de micro mini. Las playeras con cuello son la norma, ya sea de manga larga, de manga corta o sin mangas. Sin embargo, cualquier playera modesta, sudadera con gorro o suéter de golf con un cuello alto a menudo está permitido. Son muchas reglas.

Puesto que hay mucho que considerar, y tienes que enfocarte en contar tus golpes, te mostramos a continuación 5 atuendos de golf lindos para mujer. Mejora tu próximo juego con uno de estos looks.