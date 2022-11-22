Los mejores atuendos para acampar para hombre y mujer

Las playeras Nike Dri-FIT están diseñadas para alejar el sudor de la piel y acelerar la evaporación, mantienen la transpirabilidad y comodidad al hacer senderismo o en actividades bajo el sol. Las playeras diseñadas para corredores son ligeras y transpirables, una opción versátil para un viaje de campamento.

Elige la longitud de la manga dependiendo del clima. Los estilos de las playeras de running Nike Dri-FIT son los siguientes: sin mangas, manga corta y manga larga. Para una mayor protección de la piel, usa una playera con protección UV y asegúrate de usar un bloqueador solar de buena calidad en cualquier parte expuesta del cuerpo.