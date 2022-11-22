Los mejores atuendos para acampar para hombre y mujer

El mejor equipo Nike para usar al acampar
Guía de compra
Para sacarle el mayor provecho a un viaje fuera de la ciudad, descubre el equipo ideal para mantener la calidez, transpirabilidad y protección contra el clima.
Cuando visualizas el mejor viaje de campamento, puede que imagines una fogata intensa, bocadillos deliciosos o ver las estrellas a media noche antes de acurrucarte en tu bolsa de dormir. Pero para que cualquier viaje de campamento sea exitoso, es imprescindible llevar el equipo correcto. Lee a continuación cuáles son los mejores atuendos y equipo Nike para campamento y haz única cada excursión.
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8 atuendos básicos para cualquier viaje de campamento
Primero hablemos de capas: lleva muchas de ellas. Es común que las temperaturas oscilen durante un viaje de campamento y es importante regular la temperatura corporal con telas ligeras y absorbentes de sudor para evitar sobrecalentarse durante el día y capas externas cálidas para evitar los escalofríos de noche.
1. Ropa interior deportiva Nike Dri-FIT
Las playeras Nike Dri-FIT están diseñadas para alejar el sudor de la piel y acelerar la evaporación, mantienen la transpirabilidad y comodidad al hacer senderismo o en actividades bajo el sol. Las playeras diseñadas para corredores son ligeras y transpirables, una opción versátil para un viaje de campamento.
Elige la longitud de la manga dependiendo del clima. Los estilos de las playeras de running Nike Dri-FIT son los siguientes: sin mangas, manga corta y manga larga. Para una mayor protección de la piel, usa una playera con protección UV y asegúrate de usar un bloqueador solar de buena calidad en cualquier parte expuesta del cuerpo.
2. Partes de abajo absorbentes de humedad
Combina una playera ligera con shorts o pants absorbentes de sudor, hechos con telas duraderas. Las partes de abajo Nike All Conditions Gear (ACG) están hechas específicamente para la aventura al aire libre. La colección está confeccionada con tela de poliéster reciclado de alto rendimiento. Los materiales están hechos de botellas de plástico limpiadas, fragmentadas, hechas gránulo y convertidas en hilo de alta calidad. Los shorts y pants Nike ACG para sendero tienen bolsillos funcionales de almacenamiento y estampados inspirados en la naturaleza.
3. Capa superior cálida
Cuando oscurezca, opta por una sudadera de tejido Fleece o con gorro para mantener la calidez. La colección Nike Tech Fleece tiene telas suaves y cálidas sin añadir más volumen, así que puede guardarse sin ocupar demasiado espacio.
4. Capa cómoda para la parte de abajo
Así como quieres una capa superior cálida, también querrás la parte de abajo. Seguramente disfrutarás cambiarte esos shorts o pants ligeros para sendero por unos joggers o pants de tejido Fleece más gruesos en la noche. La colección ACG tiene muchas opciones cómodas, como el Nike Tech Fleece (puedes combinar las partes de abajo con una playera a juego para completar el atuendo, si eso te gusta).
5. Calcetines duraderos
Unos buenos calcetines evitan el roce y las ampollas. Nike ofrece calcetines de distintas alturas y materiales, incluidos estilos de lana para climas fríos y calcetines Dri-FIT de secado rápido para mantener cómodos los pies sudorosos. Si usas botas de senderismo que cubren el tobillo, usa un par de calcetas para proteger la piel del roce con la bota.
6. Gorras
Para la protección contra los rayos UV y reducción del deslumbramiento solar, asegúrate de llevar una gorra ligera y transpirable de béisbol y unos lentes de sol. Si tienes espacio en tu mochila y esperas temperaturas más bajas en la noche, puedes llevar un beanie para abrigarte mejor.
7. Chamarra impermeable
Ve el pronóstico del clima antes de salir de viaje y considera las prendas exteriores más apropiadas para tener a la mano. La Nike ACG tiene distintas chamarras que protegen contra el clima, incluyendo estilos contra el viento, capas impermeables y chamarras aisladas, diseñadas para contener el calor incluso bajo humedad.
Además, algunos estilos ACG, como el Nike ACG Therma-FIT ADV "Rope De Dope", están diseñados para ser plegables. Esta chamarra se compacta y guarda en uno de sus propios bolsillos para llevarse fácilmente.
8. Calzado impermeable
Por último, si el viaje de campamento incluye hacer senderismo en caminos sin pavimentar u otras superficies irregulares, usa un calzado duradero e impermeable con tracción para senderismo. El calzado de trail running y el calzado ACG brindan una gran amortiguación y grip para enfrentar terrenos difíciles.
Para las situaciones más difíciles, usa el Nike Pegasus Trail GORE-TEX, que está hecho para repeler el agua y mantener secos los pies. Además, tiene una polaina adicional en el cuello, que evita que los demás desechos y agua entren al calzado.
Consejo: evita amarrar y desamarrar las agujetas del calzado de senderismo cuando estés en el campamento. Usa unas flip flops o chanclas por comodidad y conveniencia cuando estés en la tienda de campaña o la casa rodante.
¡Feliz campamento!
Texto por Jennifer Davis-Flynn