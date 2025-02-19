Nike ACG: Evelynn Escobar-Thomas

A pesar de lo complicado que fue el 2020, logré encontrar la paz en la tierra, a tan solo 4 horas de Los Ángeles en un pueblo llamado Lone Pine. Hogar de la tribu Paiute Shoshone, Lone Pine (California, EE. UU.) es famoso por su zona de acampada dispersa de Alabama Hills, que se encuentra debajo de Sierra Nevada, entre rocas de granito gigantes. Es como si estuvieses en otro planeta y, aunque es un lugar bastante popular entre los amantes de las actividades al aire libre, hay que decir que la zona de campamento no está nada mal.



Mi familia y yo emprendimos una aventura en carro cargado de equipo para llegar a un lugar donde se respeta perfectamente la distancia social en el grandioso patio de juegos. Lo maravilloso de Alabama Hills es que, a pesar de su popularidad, te sientes totalmente aislado de los otros campistas. Lo único que te recuerda que no estás totalmente a solas es la brillante luz de las fogatas en la distancia y algún camión que pasa de vez en cuando.



Como fundadora del diverso grupo de senderismo para mujeres Hike Clerb, que se compromete a acercar a las mujeres negras a la naturaleza, pensarías que sé todo de la naturaleza, pero no es así. He dormido en tiendas de campaña de lujo y en furgonetas aparcadas en campamentos rudimentarios (es decir, en zonas rurales), pero la idea de armar mi propia tienda de campaña y salir de mi zona de confort me generaba cierta inseguridad. Eso sí, desapareció tras este viaje.



No importa si es la primera vez que armas una tienda de campaña o la millonésima vez: el único secreto es hacerlo, y es más fácil de lo que parece. De hecho, la primera vez que tuve que armar una desde cero fue en este viaje. Es importante mencionarlo por dos motivos: en primer lugar, porque es cierto, y en segundo lugar, porque quiero que al terminar de leer este artículo sientas que eres perfectamente capaz de llamar a un amigo, juntar el equipo necesario y salir a vivir tu propia aventura. Aunque acampar no haya formado parte de tu infancia (como en mi caso) o, aunque nunca hayas armado una tienda (también fue mi primera vez), puedes hacerlo, de verdad. A veces, el mayor obstáculo consiste en armarse de valor, salir y ponerse manos a la obra. No tengas miedo de pedirle a tu amigo el equipo de acampar o alquilar lo que necesites.



Después de prepararnos para pasar la noche, nos acurrucamos junto a la fogata, escuchamos música, miramos las estrellas, preparamos la cena y smores, y disfrutamos de sentirnos como en casa entre montañas y estrellas.



Al día siguiente, fuimos al Parque Nacional del Valle de la Muerte, donde se encuentra el punto de menor altitud de Norteamérica. Además, es el parque nacional más grande de los 48 estados contiguos. Recorrimos Artists Palette y las Dunas de los Algodones mientras disfrutábamos de las vistas. Imagínate unas montañas pintadas de colores y la mayor mina de arena que jamás hayas visto. Al final, hicimos una parada en una cuenca para apreciar la vista del desierto junto con la luna llena, que estaba saliendo.



El último día hicimos senderismo por nuestra zona y contemplamos las vistas del Monte Whitney, donde hay muchos senderos y zonas que recorrer. Ya sea que quieras ver los lugares donde se rodaron las películas de carretera más emblemáticas y las rocas o contemplar las formaciones de arcos naturales, hay un sinfín de posibilidades. Después de observar las formaciones de arcos, cuevas y caminar hasta lo más alto de las formaciones, empacamos para volver a Los Ángeles. Llegamos un domingo a las 19:00 relajados, recargados de energía, renovados y en paz.