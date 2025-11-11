Presentamos la chamarra Nike ACG Lava Loft: la combinación perfecta de innovación revolucionaria con utilidad y funcionalidad

Presentamos la chamarra Nike ACG Lava Loft: innovación de vanguardia que combina practicidad y funcionalidad
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Diseñada para brindar abrigo, comodidad y adaptabilidad en condiciones extremas de senderismo, Lava Loft es el resultado de la investigación basada en datos, la innovación tecnológica y las rigurosas pruebas de campo de Nike ACG.
- Nike ACG lanza la chamarra Lava Loft de 280 g y 700 plumas, que ofrece abrigo, transpirabilidad y protección frente a las condiciones climáticas: todo lo que los atletas necesitan para adaptarse a los entornos cambiantes.
- Respaldada por una profunda investigación, pruebas con atletas y la innovación de Nike Running, la chamarra Lava Loft es la aliada perfecta para quienes disfrutan del trail running.
- Su diseño ultraligero permite guardarla en su propio bolsillo, lo que la convierte en una prenda ideal para quienes buscan no llevar muchas cosas en sus aventuras al aire libre.
- El lanzamiento global de la chamarra Lava Loft está previsto para el 1 de enero de 2026, en nike.com y en tiendas minoristas seleccionadas.
Los atletas que se preparan para enfrentar los senderos en el invierno de 2026 tienen una nueva prenda imprescindible para agregar a su lista: la chamarra Nike ACG Lava Loft. Con un peso de solo 280 g, la chamarra de 700 plumas se diseñó pensando en la calidez, la transpirabilidad y la protección frente a las condiciones climáticas: todo lo que los atletas necesitan para adaptarse a una gran cantidad de entornos cambiantes.
Su adaptabilidad a climas extremos se logra gracias a una combinación precisa, y basada en datos, de sistemas de aislamiento, ventilación y tecnologías exclusivas de Nike. La chamarra Lava Loft, que se presentó durante la China International Import Expo de 2025 en Shanghái, representa la perfecta unión entre la innovación de Nike Running y el espíritu aventurero de ACG.
Cada detalle fue meticulosamente diseñado a partir de investigaciones y creación de prototipos. El equipo de diseño de Nike ACG, junto con el Nike Sports Research Lab, identificó mediante un mapeo corporal detallado las zonas donde los corredores de montaña necesitan mayor protección contra el frío y ventilación. Tras cientos de horas de pruebas realizadas por investigadores y atletas, se determinó la ubicación exacta de las perforaciones Nike AeroLoft, lo cual logró el equilibrio ideal entre transpirabilidad y calidez.
La protección frente al clima también fue clave en su diseño innovador y funcional. La capa exterior, en tonos naranja y caqui, combina materiales resistentes a la humedad que mantienen la comodidad y la sequedad durante todo el día.
Lo más sorprendente es que todas estas características se concentran en una chamarra que pesa apenas 280 gramos. Quizá su característica más distintiva sea su diseño plegable: la chamarra puede guardarse fácilmente en su propio bolsillo, que lleva el mensaje "Pack it in. Pack it out" (Llévala contigo, adonde vayas).
El compromiso de Nike con la innovación tecnológica de vanguardia, respaldada por investigaciones y pruebas exhaustivas, no se limita solo la chamarra Nike ACG Lava Loft. Otros ejemplos incluyen los tenis de correr Nike ACG Ultrafly, que pasaron por más de 13 rondas de pruebas; Nike Radical AirFlow, una tecnología de materiales revolucionaria creada para contrarrestar el calor extremo que afecta a los runners; y el All Conditions Racing Department, un grupo de atletas de élite que se dedica a poner a prueba cada prenda de Nike ACG en condiciones extremas.
La chamarra Nike ACG Lava Loft estará disponible a nivel mundial en nike.com y en tiendas minoristas seleccionadas a principios de 2026.