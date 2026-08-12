ACG

(185)
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Traillaufschuh (Herren)
+3
Recyclingmaterialien
Nike ACG Pegasus Trail
Traillaufschuh (Herren)
149,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Traillaufschuh (Damen)
+3
Recyclingmaterialien
Nike ACG Pegasus Trail
Traillaufschuh (Damen)
149,99 €
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Traillaufschuh (Herren)
+1
ACG Zegama Trail
Traillaufschuh (Herren)
169,99 €
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Traillaufschuh (Damen)
+1
ACG Zegama Trail
Traillaufschuh (Damen)
169,99 €
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Traillaufschuhe für Wettkämpfe
+2
Nike ACG Ultrafly Trail
Traillaufschuhe für Wettkämpfe
249,99 €
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Traillaufschuh für Herren
Nike Wildhorse 10
Traillaufschuh für Herren
149,99 €
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
ACG Solar Chase "Chamo Camo" Dri-FIT ADV Traillaufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
Dri-FIT ADV Traillaufoberteil (Herren)
69,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 15 cm, Herren)
Recyclingmaterialien
ACG "Chamo Camo"
Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 15 cm, Herren)
69,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT Traillauf-T-Shirt (Damen)
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT Traillauf-T-Shirt (Damen)
44,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
74,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Damen)
54,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Laufschuh für ältere Kinder
Nike ACG Pegasus Trail
Laufschuh für ältere Kinder
109,99 €
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Wanderschuhe für Herren
ACG Zegama Hike
Wanderschuhe für Herren
179,99 €
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Wanderschuh (Damen)
ACG Zegama Hike
Wanderschuh (Damen)
179,99 €
ACG "Wildsee"
ACG "Wildsee" Dri-FIT Wander-Longsleeve mit Viertelreißverschluss (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG "Wildsee"
Dri-FIT Wander-Longsleeve mit Viertelreißverschluss (Herren)
69,99 €
ACG "High Stakes"
ACG "High Stakes" Wanderhose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG "High Stakes"
Wanderhose (Herren)
114,99 €
ACG Wildsee
ACG Wildsee Dri-FIT Funktionsoberteil mit kurzen Ärmeln für Damen
Recyclingmaterialien
ACG Wildsee
Dri-FIT Funktionsoberteil mit kurzen Ärmeln für Damen
59,99 €
ACG High Stakes
ACG High Stakes Wander-Skort (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG High Stakes
Wander-Skort (Damen)
89,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke (Herren)
134,99 €
ACG Wildsee
ACG Wildsee Dri-FIT Funktionsoberteil mit kurzen Ärmeln für Herren
Recyclingmaterialien
ACG Wildsee
Dri-FIT Funktionsoberteil mit kurzen Ärmeln für Herren
59,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Shorts (Herren)
74,99 €
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
ACG DAYMAX
Rucksack (25 l)
124,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke für Damen
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke für Damen
134,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Skort (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
Skort (Damen)
104,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Button-up-Longsleeve für Traillauf (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG "Aireez"
Button-up-Longsleeve für Traillauf (Herren)
109,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Button-up-Longsleeve für Traillauf (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Aireez"
Button-up-Longsleeve für Traillauf (Damen)
109,99 €
ACG Aireez
ACG Aireez UV-Schutzjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Aireez
UV-Schutzjacke (Herren)
114,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Button-up-Longsleeve-Traillaufoberteil mit Grafik (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Aireez"
Button-up-Longsleeve-Traillaufoberteil mit Grafik (Damen)
114,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Traillaufjacke mit UV-Schutz (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Aireez"
Traillaufjacke mit UV-Schutz (Damen)
114,99 €
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow NXT
Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren)
149,99 €
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Damen)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow NXT
Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Damen)
149,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Dri-FIT Kurzarm-Traillaufoberteil (Herren)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT Kurzarm-Traillaufoberteil (Herren)
119,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Nike Dri-FIT Kurzarm-Trail-Laufoberteil (Damen)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow
Nike Dri-FIT Kurzarm-Trail-Laufoberteil (Damen)
119,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Herren)
Ausverkauft
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Herren)
109,99 €
ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Dri-FIT ADV-Shorts (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Trailwind"
Dri-FIT ADV-Shorts (Damen)
84,99 €
ACG Radical AirFlow Apex
ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT Bucket Hat
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow Apex
Dri-FIT Bucket Hat
64,99 €
ACG Radical AirFlow Fly Cap
ACG Radical AirFlow Fly Cap Verstellbare Dri-FIT Traillauf-Cap
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow Fly Cap
Verstellbare Dri-FIT Traillauf-Cap
49,99 €
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack-Weste (5 l)
Recyclingmaterialien
Nike ACG GOAT
Pack-Weste (5 l)
134,99 €
ACG LDV
ACG LDV Herrenschuh
ACG LDV
Herrenschuh
129,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Traillaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 3
Traillaufschuh (Herren)
89,99 €
Nike Air Max Goadome Low SP
Nike Air Max Goadome Low SP Schuh (Herren)
Erhältlich in der SNKRS App
Nike Air Max Goadome Low SP
Schuh (Herren)
184,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Schneejacke
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Mystery Lights"
Schneejacke
399,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Traillaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 3
Traillaufschuh (Damen)
89,99 €
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit UV-Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Smith Summit
UV-Jacke (Herren)
199,99 €
ACG
ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
54,99 €
Nike ACG Izy
Nike ACG Izy Herrenschuh
Nike ACG Izy
Herrenschuh
129,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
114,99 €
Nike ACG Rufus
Nike ACG Rufus Herrenschuh
Nike ACG Rufus
Herrenschuh
109,99 €
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Crossbody-Tasche (3 l)
Recyclingmaterialien
ACG DAYMAX
Crossbody-Tasche (3 l)
59,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Zip-Off-Hose
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
Zip-Off-Hose
164,99 €
ACG Air Deschutz+
ACG Air Deschutz+ Sandalen
ACG Air Deschutz+
Sandalen
79,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Storm-FIT ADV Weste
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Mystery Lights"
Storm-FIT ADV Weste
449,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Wasserfester Traillaufschuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Wasserfester Traillaufschuh für Damen
114,99 €
Nike Kiger 10
Nike Kiger 10 Traillaufschuh
Nike Kiger 10
Traillaufschuh
30 % Rabatt
Nike ACG Vista Peak
Nike ACG Vista Peak Photochromatische Sonnenbrille
Nike ACG Vista Peak
Photochromatische Sonnenbrille
229,99 €
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Storm-FIT Jacke (Herren)
299,99 €
Nike ACG Vista Vert
Nike ACG Vista Vert Terrain Tint
Frisch eingetroffen
Nike ACG Vista Vert
Terrain Tint
199,99 €
Nike ACG Club
Nike ACG Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike ACG Club
Unstrukturierte Cap
32,99 €
ACG Trailwind
ACG Trailwind Dri-FIT ADV-Shorts mit Innenslip (Herren, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
ACG Trailwind
Dri-FIT ADV-Shorts mit Innenslip (Herren, ca. 7,5 cm)
79,99 €
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft® Therma-FIT ADV lockere Jacke mit Kapuze (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Therma-FIT ADV lockere Jacke mit Kapuze (Herren)
349,99 €
ACG Phantazma
ACG Phantazma Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
179,99 €
Inter Mailand "Canwell Glacier" SE
Inter Mailand "Canwell Glacier" SE Nike ACG Therma-FIT ADV Fußballhose (Herren)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand "Canwell Glacier" SE
Nike ACG Therma-FIT ADV Fußballhose (Herren)
179,99 €
ACG Vault
ACG Vault Dri-FIT-Longsleeve
Recyclingmaterialien
ACG Vault
Dri-FIT-Longsleeve
89,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Hose (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Hose (Damen)
99,99 €
Nike ACG
Nike ACG Tritan Renew Recharge Trinkflasche (ca. 710 ml)
Frisch eingetroffen
Nike ACG
Tritan Renew Recharge Trinkflasche (ca. 710 ml)
27,99 €
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
Recyclingmaterialien
ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
499,99 €
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Therma-FIT Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Loft
Therma-FIT Jacke (Herren)
284,99 €
ACG Tuff Fleece
ACG Tuff Fleece Hose
ACG Tuff Fleece
Hose
94,99 €
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Canwell Glacier
Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
179,99 €
Nike ACG
Nike ACG Kurzarm-T-Shirt
Nike ACG
Kurzarm-T-Shirt
49,99 €
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV Jacke (Herren)
259,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Damenshorts
Frisch eingetroffen
ACG Dolomiti
Damenshorts
74,99 €
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Crossbody-Tasche (3 l)
Recyclingmaterialien
ACG DAYMAX
Crossbody-Tasche (3 l)
59,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Zip-Off-Hose
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
Zip-Off-Hose
164,99 €
ACG Air Deschutz+
ACG Air Deschutz+ Sandalen
ACG Air Deschutz+
Sandalen
79,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Storm-FIT ADV Weste
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Mystery Lights"
Storm-FIT ADV Weste
449,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Wasserfester Traillaufschuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Wasserfester Traillaufschuh für Damen
114,99 €
Nike Kiger 10
Nike Kiger 10 Traillaufschuh
Nike Kiger 10
Traillaufschuh
30 % Rabatt
Nike ACG Vista Peak
Nike ACG Vista Peak Photochromatische Sonnenbrille
Nike ACG Vista Peak
Photochromatische Sonnenbrille
229,99 €
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Storm-FIT Jacke (Herren)
299,99 €
Nike ACG Vista Vert
Nike ACG Vista Vert Terrain Tint
Frisch eingetroffen
Nike ACG Vista Vert
Terrain Tint
199,99 €
Nike ACG Club
Nike ACG Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike ACG Club
Unstrukturierte Cap
32,99 €
ACG Trailwind
ACG Trailwind Dri-FIT ADV-Shorts mit Innenslip (Herren, ca. 7,5 cm)
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ACG Trailwind
Dri-FIT ADV-Shorts mit Innenslip (Herren, ca. 7,5 cm)
79,99 €
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft® Therma-FIT ADV lockere Jacke mit Kapuze (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Therma-FIT ADV lockere Jacke mit Kapuze (Herren)
349,99 €
ACG Phantazma
ACG Phantazma Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
179,99 €
Inter Mailand "Canwell Glacier" SE
Inter Mailand "Canwell Glacier" SE Nike ACG Therma-FIT ADV Fußballhose (Herren)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand "Canwell Glacier" SE
Nike ACG Therma-FIT ADV Fußballhose (Herren)
179,99 €
ACG Vault
ACG Vault Dri-FIT-Longsleeve
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ACG Vault
Dri-FIT-Longsleeve
89,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Hose (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Hose (Damen)
99,99 €
Nike ACG
Nike ACG Tritan Renew Recharge Trinkflasche (ca. 710 ml)
Frisch eingetroffen
Nike ACG
Tritan Renew Recharge Trinkflasche (ca. 710 ml)
27,99 €
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
Recyclingmaterialien
ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
499,99 €
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Therma-FIT Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Loft
Therma-FIT Jacke (Herren)
284,99 €
ACG Tuff Fleece
ACG Tuff Fleece Hose
ACG Tuff Fleece
Hose
94,99 €
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Canwell Glacier
Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
179,99 €
Nike ACG
Nike ACG Kurzarm-T-Shirt
Nike ACG
Kurzarm-T-Shirt
49,99 €
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV Jacke (Herren)
259,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Damenshorts
Frisch eingetroffen
ACG Dolomiti
Damenshorts
74,99 €
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ACG: du kannst alles schaffen

Egal, was kommt: Mit der Nike ACG-Kollektion bist du für (fast) alles gerüstet. Unsere Performance-Wear ist hart im Nehmen und bietet dir uneingeschränkten Support, während du im Freien trainierst – und zwar bei jedem Wetter. Entdecke Designs, die dich vor den Elementen schützen, seien es unerwartete Regengüsse oder UV-Strahlen. Unsere ACG-Kleidung ist auf Layering optimiert. Das heißt: Jedes Piece lässt sich einfach überziehen und beliebig kombinieren, damit du auf jedes Wetter eine Antwort parat hast. Du willst dich durch unwegsames Gelände kämpfen? Kein Problem. In unserer Schuhkollektion findest du zahlreiche Modelle, die dir festen Halt und Sicherheit auf Schritt und Tritt verleihen.


Komfort auf höchstem Niveau


Was wäre, wenn … du immer eine Top-Performance abrufen könntest? Mit unseren ACG-Modellen wird dieser Wunsch zur Wirklichkeit. Unser Sortiment umfasst GORE-TEX-Jacken mit Nike Storm-FIT ADV-Design. Dieses bewährte Material kombiniert winddichte und wasserabweisende Eigenschaften mit einer innovativen Technologie, sodass du selbst bei rauer Witterung hohen Tragekomfort genießt. Dank mikroporöser Konstruktion kann der Wasserdampf durch die winzigen Poren des Materials entweichen. Leichtgewichtiges Gewebe sorgt wiederum für maximale Bewegungsfreiheit. Schau dir auch die schnelltrocknenden Hosen an, die jedem plötzlichen Regenschauer standhalten können, während dich Modelle aus UV-beständigen Materialien vor schädlichen Sonnenstrahlen schützen.


Allzeit startklar


Neben vielseitiger Bekleidung umfasst unser ACG-Sortiment auch Schuhe, die für lange Strecken ausgelegt sind. Modelle mit GORE-TEX-Obermaterial schenken dir stets trockene Füße, während die Laufsohlen aus Nike Trail All Terrain Compound (ATC) Gummi einen besseren Grip gewährleisten – ideal für steile Passagen und bei nassem Untergrund. Bei den Accessoires findest du geräumige Sporttaschen, in denen du deine gesamte Ausrüstung verstauen kannst. Wenn du unterwegs die Hände frei haben willst, entscheide dich für ein funktionales Crossbody-Design. Achte dabei auf Sturmriegel und eine wasserabweisende Konstruktion, sodass die Tasche bei jedem Wetter einsatzfähig ist. Dank zahlreicher Innenfächer ist es zudem kinderleicht, eine gewisse Ordnung zu halten. Die Materialien sind leicht zu reinigen, sodass du darin sogar schmutzige Ausrüstung verstauen kannst.


Zum Überziehen konzipiert


In der freien Natur kann sich ein Wetterumschwung schnell bemerkbar machen. Umso besser, dass du mit unserer ACG-Kollektion stets das passende Layering-Piece griffbereit hast. Entdecke unsere Oversized-Jacken und kombiniere dein Wunschmodell mit jedem beliebigen Outfit. Die klassischen Hoodies trägst du am besten direkt über deinem Baselayer. Besonders praktisch sind unsere verstaubaren Jacken, die sich klein zusammenfalten und anschließend in die integrierte Innentasche stecken lassen. Du kannst sie sogar an deiner anderen Kleidung befestigen – so hast du die Jacke im Nu zur Hand, wenn du sie brauchst.


Halte dich warm und trocken


Komfort ist der Schlüssel für Bestleistung. Deshalb findest du in unserer ACG-Kollektion wärmende Pieces wie die mit Fleece gefütterten Sweatshirts oder Jogginghosen aus Materialien in schwerer Qualität. Schau dir auch unsere Modelle mit Therma-FIT Technologie an – sie regulieren die natürliche Körperwärme, damit du selbst bei kaltem Wetter nicht frierst. Einige Jacken mit Reißverschluss sind mit einem durchgehenden Sturmriegel versehen, sodass die kalte Luft nicht eindringen kann. Vervollständige dein Outfit mit einer klassischen Beanie, deren Innenfutter aus Fleece Kopf und Ohren vor Kälte schützt.


Unsere Mission für eine bessere Zukunft


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Stöbern in unserer ACG-Kollektion auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.