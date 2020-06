11 Tipps, die dir helfen, schneller zu laufen

Dafür musst du kein Muskelprotz sein oder riesige Gewichte stemmen. Bau einfach mindestens zweimal in der Woche Kraft-Workouts in deinen Trainingsplan ein. Besonders empfehlen sich Core-Übungen wie Planks und Bicycles. Laut einer in PLOS One veröffentlichten Studie verbesserte ein 8-wöchiges Core-Training bei College-Sportlern unter anderem die Laufökonomie. Auch einbeinige Übungen wie Ausfallschritte und Split Squats sind ideal, weil sie die Bewegung beim Laufen imitieren. Weitere Trainingsideen findest du in den Workouts der Nike Training Club App.



7. Schlaf planen



Du hast gerade ein monstermäßiges Sprinttraining hinter dich gebracht. Dein Körper muss das alles erst einmal verarbeiten, um anschließend schneller zu werden. Muskelfasern werden repariert, damit sie sich an die verstärkte Belastung anpassen. Hier kommt dein Schlaf ins Spiel. Um das alles zu schaffen, braucht dein Körper laut Experten mindestens 7 Stunden Schlaf. Sie empfehlen: Stell dir 30 Minuten vor der geplanten Zubettgehzeit einen Wecker. "Viele meiner Athleten erzählen, dass das Planen ihres Schlafes für sie die hilfreichste Veränderung war", erzählt Dr. Cheri Mah, Ärztin und Wissenschaftlerin am Human Performance Center der University of California San Francisco und Mitglied des Nike Performance Council. "Sie integrieren den Schlaf wie jeden anderen Aspekt in ihr Training."



8. Energie für Tempo bereitstellen



Um schneller zu werden, brauchst du kein High-Fat, Low-Carb-Ernährungsprogramm. Auch kein Low-Fat, High-Carb-Programm. Du musst dir keine übertriebenen Gedanken über Makronährstoffe machen oder auf Zucker verzichten. Achte einfach auf eine ausgewogene Ernährung.



"Es gibt eine einfache Faustregel: ein oder zwei Handvoll Protein, zum Beispiel Geflügel oder Fisch, Bohnen oder Tofu. Ein oder zwei Handvoll Gemüse in möglichst vielen Farben, ein oder zwei Handvoll Kohlenhydrate, am Besten Obst oder Vollkornprodukte, sowie einen Daumennagel gesunde Fette, zum Beispiel aus Avocado, Nüssen oder Olivenöl", so Ernährungsberater Ryan Maciel, Head Performance-Nutrition Coach bei Precision Nutrition.



Orientiere dich bei deinen Mahlzeiten an dieser Regel und du gibst deinem Körper alles, was er braucht, um optimal zu performen und zu regenerieren, erklärt Maciel.



9. Atmen nicht vergessen



Konzentrier dich beim Laufen darauf, tief in den Bauch zu atmen und den Bauch beim Ausatmen wieder einzuziehen, empfiehlt Belisa Vranich, klinische Psychologin und Autorin des Buchs Breathing for Warriors. So haben deine Lungen mehr Platz für die Sauerstoffaufnahme. "Der dichteste, sauerstoffreichste Teil der Lunge liegt ganz unten am Rippenbogen", erklärt Vranich.



Diese Bauchatmung ist äußerst effizient. Mit einem Atemzug nimmst du genauso viel Sauerstoff auf wie mit mehreren flachen Atemzügen. Wenn du tief ein und wieder ausatmest, erhalten deine Muskeln mehr Sauerstoff und du kannst schneller laufen.