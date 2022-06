4 Arten von Hill Workouts und ihre Vorteile

Eine im International Journal of Scientific and Research Publications veröffentlichte Studie teilte eine Gruppe von Läufer:innen in zwei Gruppen ein. Die erste Gruppe absolvierte zwölf Wochen lang ein reines Ausdauertraining, während die andere Gruppe das Ausdauertraining mit zwei Wiederholungsläufen am Hügel pro Woche kombinierte. Die Forscher:innen fanden heraus, dass die Teilnehmer:innen, die am Hügel liefen, ihre VO2max, ihre Ruheherzfrequenz, ihre Geschwindigkeit und ihre Laufzeiten stärker verbesserten als die Kontrollgruppe.