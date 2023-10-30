Idées astucieuses pour ranger vos chaussures

Tu as une impressionnante collection de sneakers ? Tu ne sais pas où caser toutes tes chaussures de sport ? Tu as besoin d'ordre dans ton petit placard ? Pas facile de ranger ses chaussures. Soyons honnête : laisser traîner ses chaussures devant la porte d'entrée n'est pas une solution, même si c'est tentant.

« Le rangement des chaussures, c'est tout un art, surtout si on en a une collection », reconnaît Jean Prominski, coach en rangement certifiée et fondatrice de Seattle Sparkle, une société spécialisée dans le rangement et l'organisation. « Bien ranger ses chaussures permet non seulement de trouver les chaussures dont on a besoin quand on les cherche, mais ça permet aussi de prolonger leur durée de vie. »

Il y a plein d'approches différentes pour organiser ses chaussures : des idées de rangement complexes nécessitant des étagères supplémentaires, ou des solutions plus simples, comme des boîtes transparentes qu'on peut ouvrir par l'avant pour mettre en valeur ses sneakers. Dans cet article, tu trouveras aussi des idées de rangement pour les petits espaces comme les débarras, ou encore des astuces décoratives pour cacher des sneakers sales en un clin d'œil.

(Contenu apparenté : Comment nettoyer ses chaussures)