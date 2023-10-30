Idées astucieuses pour ranger vos chaussures

20 solutions approuvées par des pros pour ranger tes chaussures
Entretien des produits
Tu n'auras plus jamais à fouiller partout à la recherche d'une sneaker perdue.
Tu as une impressionnante collection de sneakers ? Tu ne sais pas où caser toutes tes chaussures de sport ? Tu as besoin d'ordre dans ton petit placard ? Pas facile de ranger ses chaussures. Soyons honnête : laisser traîner ses chaussures devant la porte d'entrée n'est pas une solution, même si c'est tentant.
« Le rangement des chaussures, c'est tout un art, surtout si on en a une collection », reconnaît Jean Prominski, coach en rangement certifiée et fondatrice de Seattle Sparkle, une société spécialisée dans le rangement et l'organisation. « Bien ranger ses chaussures permet non seulement de trouver les chaussures dont on a besoin quand on les cherche, mais ça permet aussi de prolonger leur durée de vie. »
Il y a plein d'approches différentes pour organiser ses chaussures : des idées de rangement complexes nécessitant des étagères supplémentaires, ou des solutions plus simples, comme des boîtes transparentes qu'on peut ouvrir par l'avant pour mettre en valeur ses sneakers. Dans cet article, tu trouveras aussi des idées de rangement pour les petits espaces comme les débarras, ou encore des astuces décoratives pour cacher des sneakers sales en un clin d'œil.
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Comment trier tes chaussures pour les ranger
Avant de t'attaquer au rangement des chaussures, trie-les et classe-les en différentes catégories : chaussures de sport, chaussures de ville ou en fonction des saisons. Cette étape est très importante : elle te permet de te débarrasser de paires que tu ne portes pas, dont les semelles sont usées ou qui ne te vont plus.
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Une fois que tu as identifié les chaussures que tu veux garder, demande-toi quand et comment tu les portes. Sépare les chaussures que tu portes souvent et celles que tu sors seulement pour les grandes occasions ou en fonction du temps.
Si tu as une grande collection de chaussures, tu devras sûrement leur consacrer tout un placard, prévient Jean Prominski. Quoi qu'il en soit, le mieux est de ranger les chaussures qu'on porte souvent sur une étagère ou un tapis à chaussures près de l'entrée.
« L'essentiel, c'est d'opter pour un système le plus simple possible, facile d'entretien et qui te permette de remettre facilement tes chaussures à leur place », ajoute-t-elle.
Dans cet article, tu trouveras 20 solutions de rangement pour les chaussures, approuvées par des pros et classées par endroit et par approche.
7 solutions pour ranger tes chaussures dans un placard
1. Investis dans des boîtes à chaussures transparentes sur le devant.
Empiler les chaussures dans leur boîte d'origine sur des étagères ou par terre ? C'est tentant, mais ce n'est pas la meilleure solution. « Les boîtes d'origine se déforment si on les empile, et ça peut abîmer les chaussures, explique la coach en rangement. En plus, on ne voit pas ce qui est dans la boîte. Pas facile alors de trouver les chaussures dont on a besoin. »
Les boîtes à chaussures transparentes en acrylique sont donc une bonne alternative. Elles sont solides et permettent de voir en un coup d'œil ce qu'il y a dedans.
2. Ajoute des étagères dans ton placard.
Pas besoin d'être à l'aise en bricolage pour ajouter des étagères flottantes dans ton placard. Tu peux soit acheter des étagères prêtes à installer, soit chercher quelques équerres et des planches en bois dans un magasin de bricolage. Tu peux même te les faire découper en magasin à la taille que tu veux.
Cette solution de rangement pour les placards est idéale si tu veux aligner tes chaussures sur une étagère sans avoir d'espace prévu dans ton placard.
3. Suspends un range-chaussures en métal.
Cette astuce de rangement ne prendra que quelques minutes à installer. Achète un range-chaussures en métal à suspendre et accroche-le à l'intérieur d'une porte de placard pour y accéder facilement.
4. Achète des boîtes à chaussures en plastique.
En utilisant des boîtes empilables qui montrent tes sneakers de profil, ton placard ressemblera à une boutique de chaussures. Petit plus : certaines boîtes sont fabriquées dans un plastique qui offre une protection UV et qui empêche les chaussures de jaunir ou de décolorer.
5. Opte pour de grands bacs.
Les grands bacs à chaussures en plastique ne s'ouvrent pas forcément à l'avant, mais tu peux quand même y ranger les chaussures de saison ou pour les occasions spéciales. Ça marche très bien s'ils sont transparents, mais si tu te retrouves avec des bacs opaques, colle dessus une liste ou des photos des chaussures qu'il y a dedans.
6. Ajoute un meuble étagère.
Dans un dressing, il y a parfois la place pour un meuble étagère, ce qui te permettra d'exposer joliment tes chaussures. Fais ressortir la nouvelle étagère à chaussures en la peignant dans une couleur originale.
Mais attention. Comme le rappelle la coach en rangement, sur une étagère ouverte, les chaussures sont exposées aux éléments et à la poussière. Alors elle doit être nettoyée régulièrement pour éviter que les chaussures ne s'usent plus rapidement.
7. Crée un mur de chaussures.
Un mur de chaussures avec des supports modulables, c'est la solution de rangement ultime pour les placards. Tu peux ajuster la hauteur et la profondeur des rayonnages pour une disposition personnalisée, adaptée à ta collection de chaussures et à tes besoins.
5 solutions pour ranger tes chaussures dans de petits espaces
8. Trouve un râtelier à chaussures.
Pour ranger des chaussures dans un petit espace, tu peux opter pour un râtelier à chaussures. Il existe plein de tailles et de designs différents en fonction de tes besoins. Prends bien les mesures avant d'acheter quoi que ce soit.
9. Opte pour un range-chaussures suspendu à poches.
Cette option fonctionne très bien dans une petite penderie dans une entrée. Choisis un modèle en PEVA transparent pour voir facilement les chaussures. Par contre, n'oublie pas de nettoyer ton range-chaussures de temps en temps, comme il retient les saletés des semelles.
10. Décore ton intérieur avec un meuble à chaussures.
Un meuble à chaussures permet de cacher les chaussures et de décorer un petit espace. Les chaussures sont bien rangées à l'intérieur, et tu peux utiliser le dessus du meuble comme console ou pour poser un petit vide-poche.
11. Ajoute un banc.
Un petit banc est très pratique. Après tout, c'est plus facile de mettre ses chaussures quand on peut s'asseoir. En plus, ça te permet de glisser quelques paires dessous, pour y accéder facilement.
12. Case des paniers tressés.
Pour dissimuler tes chaussures avec goût, choisis quelques paniers tressés. Tu pourras les glisser sous un banc ou dans un meuble de rangement.
5 solutions pour ranger tes chaussures dans un espace étroit
13. Opte pour un range-chaussures vertical.
Quand il n'y a pas de place pour un range-chaussures traditionnel, essaye d'en trouver un qui est fabriqué à la verticale. Ça peut être très pratique dans de petits espaces ou des endroits étroits, ajoute Jean Prominski.
14. Expose tes sneakers sur des étagères.
Même si tu n'as pas beaucoup d'espace disponible, exploite celui que tu as au mur en exposant tes chaussures préférées au grand jour. Même si les étagères flottantes transparentes pour chaussures ne peuvent accueillir qu'une seule paire, tu peux les disposer comme tu veux.
15. Trouve de petites étagères flottantes.
Tu peux bricoler toi-même un système de rangement pour les chaussures en disposant plusieurs petites étagères flottantes à la verticale. Selon la place que tu as, cette installation peut aller d'une à trois rangées.
16. Crée un meuble de rangement à cases.
Essaye de créer un meuble à cases dans ton espace étroit si tu as suffisamment de place. Tu pourras ranger tes chaussures dans les petits cubes, pour qu'elles ne soient pas dans le chemin mais facilement accessibles.
17. Gagne de la place avec des organisateurs de chaussures.
Oublie carrément les étagères et achète des organisateurs de chaussures qui te permettent d'empiler une chaussure sur l'autre. Tu pourras ainsi bien aligner tes paires de chaussures. Certains de ces organisateurs sont même réglables, tu peux donc les utiliser aussi pour les chaussures montantes et les chaussures plates.
3 solutions pour ranger tes chaussures dans ton garage
18. Achète un plateau à chaussures en caoutchouc.
Comme les garages sont souvent humides, on te déconseille d'y ranger tes chaussures les plus précieuses. Concentre-toi plutôt sur le côté pratique. Un plateau à chaussures en caoutchouc est parfait pour les chaussures sales comme les chaussures de trail ou de randonnée pleines de boue.
19. Utilise des paniers en métal.
Les paniers en métal permettent de rassembler un tas de chaussures sans faire attention à l'aspect esthétique. Ils sont surtout pratiques pour les familles avec des enfants qui ont juste besoin d'un endroit facile d'accès dans lequel les jeunes pourront jeter leurs chaussures.
20. Crée un placard encastré sur mesure.
Généralement, il y a plein de place disponible sur les murs dans un garage. C'est donc l'endroit parfait pour créer un meuble de rangement encastré. Tu pourras ensuite l'utiliser pour y ranger plein de choses différentes, comme ton équipement de sport et tes chaussures. Si possible, prévois des portes de placard pour protéger tes affaires de la poussière.
Rédaction : Yelena Moroz Alpert