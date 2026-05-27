Comment nettoyer des chaussures de football à crampons

Pour prolonger la durée de vie de tes chaussures de foot à crampons et éviter de les abîmer, il est important de connaître les pratiques à bannir lorsque tu les nettoies ou les portes.

Même s'il peut être pratique de passer tes crampons en machine et au sèche-linge, cela peut abîmer les matériaux de l'empeigne et la semelle de la chaussure. C'est pourquoi il est important de les laver à la main avec une solution nettoyante douce, comme de la lessive mélangée à de l'eau chaude, et de les laisser sécher à l'air libre.

Conseil : Vérifie que la lessive que tu utilises est douce. L'eau de Javel et les produits chimiques agressifs dégradent les matières synthétiques et peuvent altérer la couleur et la texture de la chaussure à crampons.

Lorsque tu laves tes chaussures à crampons à la main, évite de les tremper complètement dans l'eau, en particulier celles qui sont équipées d'une empeigne en maille, comme la Nike Flyknit et la Gripknit. Utilise un gant de toilette humide et la solution nettoyante pour éliminer la saleté et les taches avant de les rincer abondamment.

Les lacets doivent être nettoyés séparément. Retire-les des chaussures et place-les dans un filet à linge avant de les mettre dans la machine à laver avec ta prochaine tournée de linge. Mais ne les passe pas au sèche-linge. La chaleur excessive risque d'abîmer les embouts en plastique des lacets ou de les rétrécir.

Une fois tes chaussures sèches, tu peux les porter. Cependant, il est essentiel de porter des chaussures de foot à crampons sur la surface appropriée. Par exemple, le port de crampons conçus pour le terrain synthétique sur des surfaces dures, comme le bitume et les trottoirs, accélère l'usure des crampons et dégrade la semelle.

Astuce : Range tes chaussures à crampons dans un sac de football et opte pour des claquettes Nike quand tu n'es pas sur le terrain.