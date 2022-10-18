Comment nettoyer des chaussures en mesh

Avec l'utilisation de fibres ultra-résistantes pour créer une empeigne légère offrant des zones de maintien, d'extensibilité et de respirabilité ciblées, les chaussures Nike Flyknit sont conçues pour la performance. Les chaussures sont destinées à être salies.

Que vous mettiez des sneakers Nike Flyknit pour courir, jouer au football, jouer au basket ou pour les porter au quotidien, elles ne manqueront pas de se salir. Un nettoyage régulier de vos chaussures en maille ou en mesh peut vous aider à les maintenir en forme, et à leur donner une apparence impeccable.

Nike déconseille de passer les chaussures à la machine. Le moyen le plus efficace de nettoyer des chaussures en mesh ou Nike Flyknit est de les laver à la main.

(Contenu apparenté : Peut-on passer des sneakers à la machine ? Voici la meilleure façon de nettoyer vos chaussures Nike)

Suivez ces étapes simples pour donner un coup de neuf à vos sneakers.