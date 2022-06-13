Comment nettoyer des chaussures Nike Air Force 1

Avec leur gamme de couleurs et de silhouettes montantes, mi-montantes et basses, les chaussures Nike Air Force 1 sont un grand classique. La Air Force 1 blanche ton-sur-ton en particulier reste l'un des styles emblématiques du look streetwear.

Si vous portez une Air Force 1 blanche ton-sur-ton, il est probable qu'elle se retrouve salie, tachée et éraflée. Pour remédier à la saleté, il est essentiel de savoir comment entretenir des Air Force 1. Découvrez nos conseils pour les nettoyer et les remettre en service.