Comment nettoyer des chaussures pleines de boue

Nettoyer la boue des chaussures en six étapes faciles
Entretien des produits
Quand on passe du temps dehors, on rentre parfois avec des chaussures pleines de boue. Voici comment bien les nettoyer.
Matériel
- Savon doux ou lessive douce
- Bicarbonate de soude
- Eau
- Vinaigre blanc
- Soin pour cuir ou spray imperméabilisant (facultatif)
Outils
- Brosse à poils souples ou brosse à dents
- Chiffon doux
- Filet à linge
Après avoir randonné sur un sentier boueux ou accidentellement mis le pied dans une flaque d'eau, enlever la boue de tes chaussures permet de les conserver en bon état pour tes futures aventures en plein air.
Si tes chaussures de running ou de randonnée sont pleines de boue, voici un guide pratique pour les nettoyer correctement.
(Contenu apparenté : Comment nettoyer ses chaussures en six étapes faciles)
Comment nettoyer des chaussures de running boueuses
Le nettoyage peut commencer une fois les chaussures de running totalement sèches. Si tu rentres tout juste d'un run, d'une randonnée ou d'un trek dans la boue, laisse tes chaussures tranquilles pour tout le reste de la journée, ou jusqu'à ce qu'elles soient bien aérées. Une fois sèches, elles seront prêtes pour leur séance de nettoyage.
1.Enlève le gros de la terre
À l'aide d'une brosse à dents ou d'une brosse à poils souples pour la vaisselle, retire autant de terre que possible. Fais-le dehors ou dispose des feuilles de papier journal au sol pour éviter de tout salir.
Tu peux insister sur la semelle extérieure de la chaussure, mais évite de frotter trop fort sur l'empeigne.
2.Attaque-toi à la saleté incrustée
Pour les semelles, prends la brosse utilisée à la première étape et fais une pâte épaisse avec un quart d'eau pour trois quarts de bicarbonate de soude.
Applique autant de pression que nécessaire pour atteindre tous les interstices de la semelle. Si la brosse ne suffit pas, libre à toi de trouver un autre petit outil.
3.Nettoie les empeignes
Tu peux te fabriquer une solution nettoyante avec du savon doux ou de la lessive liquide que tu dilueras dans l'eau. Lave en douceur les matières de l'empeigne avec la solution nettoyante et rince abondamment à l'eau.
Remarque : si tu utilises du liquide vaisselle, dilue-le dans beaucoup d'eau. Pour certaines matières, l'utilisation de liquide vaisselle très concentré peut provoquer des décolorations ou éliminer les graisses naturelles de la matière (voir ci-après les conseils pour nettoyer le cuir et le daim). Il est toujours préférable de faire un test sur une zone restreinte pour s'assurer que le savon n'abîme pas la chaussure.
4.Lave les lacets
Il existe deux méthodes pour nettoyer des lacets. La première : retire-les de la chaussure et lave-les à la main dans ta solution nettoyante douce. Frotte les lacets avec tes doigts, rince-les, et tamponne-les à l'aide d'un chiffon.
La deuxième : une fois les lacets retirés des chaussures, tu peux les glisser dans un filet à linge et les passer à la machine. Utilise un cycle de lavage à froid et sèche-les à basse température pour que le plastique des extrémités ne fonde pas. Le filet à linge évitera les nœuds pendant le cycle d'essorage.
(Contenu apparenté : Trois méthodes simples pour nettoyer des lacets)
5.Nettoie les semelles de propreté à part
Si tes chaussures de running possèdent des semelles de propreté amovibles, retire-les et nettoie-les séparément. Frotte-les avec la même brosse et la même solution nettoyante que pour le reste des chaussures. Rince abondamment sous l'eau du robinet quand tu as terminé.
Laisse-les ensuite sécher pendant plusieurs heures avant de les remettre dans tes chaussures sans les passer au sèche-linge.
6.Fais sécher à l'air libre
Sépare les chaussures des lacets et des semelles de propreté pour accélérer le temps de séchage. Pour la plupart des chaussures, il faut compter au moins 8 heures pour un séchage complet. Une fois tous les éléments secs, réassemble la chaussure.
(Contenu apparenté : Les meilleures chaussures de trail Nike)
Comment nettoyer des boots en cuir pleines de boue
1.Enlève le gros de la terre
Attends que la boue présente sur les chaussures soit entièrement sèche. À l'aide d'une brosse à poils souples ou d'un chiffon doux, retire autant de terre que possible.
2.Effectue un nettoyage ciblé
Les boots en cuir ne doivent pas être trempées dans l'eau. Il faut au contraire procéder à un nettoyage ciblé. Plonge un chiffon doux dans un mélange composé d'un volume de vinaigre blanc et d'un volume d'eau, et sers-t'en pour éponger les taches de saleté. Utilise un chiffon propre que tu auras plongé dans de l'eau claire pour rincer la chaussure.
Pour le daim, attend que la boue soit entièrement sèche avant de procéder à son nettoyage. Brosse en douceur avec une brosse à daim ou un chiffon propre pour éliminer la poussière sèche. Plonge un coin du chiffon dans du vinaigre blanc ou de l'alcool à frotter et, sans tremper la chaussure, applique en massant latéralement, puis laisse sécher le daim.
(Contenu apparenté : Comment redonner leur aspect neuf à des chaussures en daim)
3.Lave les lacets
Selon la matière des lacets, tu peux les nettoyer en suivant les mêmes instructions que précédemment. Soit en les lavant à la main avec une solution douce de liquide vaisselle ou de lessive dilués dans un grand volume d'eau, soit en les passant à la machine sur cycle froid, dans un filet à linge.
Par contre, si les lacets sont en cuir, il ne faut surtout pas les passer à la machine ou les plonger dans l'eau. Brosse plutôt les saletés avec une petite brosse ou un chiffon. Utilise un chiffon humide avec de l'eau tiède et passe-le sur toute la longueur des lacets pour enlever les taches. Enfin, laisse sécher à l'air libre.
4.Applique un protecteur
Une fois les boots propres et bien sèches, tu peux appliquer un protecteur comme un soin réparateur pour le cuir ou un imperméabilisant spécial cuir ou daim. Cela facilitera le prochain nettoyage de tes chaussures.
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Rédaction : Lesly Gregory