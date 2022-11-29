Comment nettoyer des chaussures pleines de boue

Après avoir randonné sur un sentier boueux ou accidentellement mis le pied dans une flaque d'eau, enlever la boue de tes chaussures permet de les conserver en bon état pour tes futures aventures en plein air.

Si tes chaussures de running ou de randonnée sont pleines de boue, voici un guide pratique pour les nettoyer correctement.

(Contenu apparenté : Comment nettoyer ses chaussures en six étapes faciles)