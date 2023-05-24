Comment porter un maillot de baseball Nike

Le baseball est un sport conçu pour divertir le public. Les fans savourent le plaisir de passer une après-midi d'été à assister à neuf manches en se détendant dans les tribunes avec une boisson fraîche et un snack.

Et comme au basket et au foot, rien de tel que de porter un maillot de baseball pour afficher son soutien à son équipe préférée dans le stade. Mais comment porter son maillot de baseball le reste de la semaine ? Après tout, pourquoi faudrait-il choisir entre style et esprit d'équipe ? Un vêtement peut faire les deux.

(Contenu apparenté : Comment porter ton t-shirt oversize Nike)

À l'occasion d'un week-end de détente ou d'une fête d'été, on sous-estime souvent la possibilité de porter un maillot de baseball pour apporter une touche sportive à sa tenue. Si tu ne sais pas quoi porter, tente l'expérience avec l'un de ces looks.

On va te proposer cinq façons sympas de porter un maillot de baseball. Tu peux bien évidemment t'inspirer de ces tenues pour te créer un ensemble impeccable à porter les jours de match. Mais tu peux aussi porter le maillot de baseball de ton équipe préférée pour d'autres occasions au quotidien.

Personnalise ta tenue tout en lui affichant ton soutien, que ce soit dans les tribunes ou dans un café.