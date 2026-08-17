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Chaussures et baskets Nike Air Max

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Chaussures et baskets Air Max : un look original, en tout confort

Donne du rebond à chacun de tes pas grâce à ta version préférée des baskets Nike Air Max. Choisis le look rétro de l'Air Max 90 ou une de nos versions futuristes plus volumineuses. Dans la collection Air Max, il y a forcément une chaussure qui correspond à ton style.


Conçues à l'origine pour le running haute performance, les chaussures Nike Air Max ont été les premières à intégrer des unités Air visibles dans la semelle. Cela permettait aux athlètes non seulement de bénéficier de la technologie Nike Air, mais aussi de la voir. Grâce à l'air pressurisé, la technologie Nike Air crée un amorti léger incroyable qui te donne la sensation de voler. Les modèles dotés de mousse supplémentaire et d'unités Air oversize au talon t'assurent un confort extraordinaire.


Les semelles extérieures gaufrées sont emblématiques des baskets Nike Air Max. Symboles de l'histoire du running de Nike, elles procurent une adhérence et une solidité incomparables et créent un look classique. Nos chaussures Air Max sont disponibles dans une palette de couleurs lumineuses faciles à assortir. Tu n'as plus qu'à choisir ta préférée. Sélectionne un modèle monochrome qui va avec tout ou des notes de couleur qui te permettront de te démarquer. Nous savons que des chaussures de qualité sont importantes à chaque étape de la vie, c'est pourquoi nous proposons aussi des baskets Air Max pour enfant. Ainsi, les chaussures EasyOn pour les plus petits sont dotées de lacets élastiques et de brides à scratch qui leur permettront de les enfiler eux-mêmes.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures Air Max portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.