La pluie… ça donne envie de rester au chaud dans son lit. Mais quand il faut aller au travail ou faire quelques courses, pas le choix ! Dans ce cas, assure-toi d'avoir une tenue stylée pour affronter les intempéries.

Quand vient le moment de choisir ce que tu vas mettre sous la pluie, garde ça en tête : où que tu ailles, l'objectif est de rester au sec. À quoi bon mettre une tenue super classe si c'est pour qu'elle soit complètement trempée quand tu arrives ? Les vêtements et chaussures imperméables ou qui résistent à l'eau ne sont pas seulement pratiques. C'est aussi une bonne occasion d'afficher ton style perso… rien de mieux quand on cherche une jolie tenue de pluie !

Découvre ci-dessous les meilleurs vêtements et chaussures Nike pour la pluie.

(Contenu apparenté : Équipement de running imperméable pour vos runs sous la pluie)