Comment porter un tee-shirt oversize Nike

Détente, confort, style… chacun de ces mots symbolise les sensations qu'offre un tee-shirt oversize.

Ce haut trop grand pourrait tout aussi bien servir de haut de pyjama ou être porté avec un short de compression. À la salle de sport, ce vêtement s'associe parfaitement aux cyclistes ajustés et peut aussi être combiné à une minijupe ou un jeans taille haute pour les occasions plus formelles.

(Contenu apparenté : Cinq façons de porter un crop top Nike)

Pour porter ce tee-shirt oversize, quelle que soit ta morphologie, tu dois te fier à son design ample et confortable et t'en inspirer pour créer une tenue décontractée. Finalement, le conseil mode le plus précieux est de déterminer avec quoi le porter.

L'association tee-shirt oversize et short est un grand classique, mais attention à ne pas dissimuler intégralement ton bas sous le tee-shirt. Dans la même idée, si tu veux superposer une veste, pars sur un modèle qui recouvre complètement le tee-shirt, pour ne pas le voir dépasser quand tu fermes ta veste.

Voici cinq idées de tenues simples pour mettre en valeur ton tee-shirt oversize préféré.