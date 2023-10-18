7 idées cadeaux Nike pour tes proches

7 idées cadeaux Nike pour ta meilleure amie
Guide d'achat
Articles pour supporters ou tenues streetwear, ces cadeaux ultra-cools vont faire plaisir à ta meilleure amie.
Contre vents et marées, ta meilleure amie a toujours été là pour toi. Pour plein de potes, les cadeaux sont un moyen privilégié d'exprimer leur affection et leur amour. Fêtes de fin d'année. Anniversaire. Ou simplement pour le plaisir. Le défi peut être de taille quand il s'agit d'offrir un cadeau à sa meilleure amie. Parce que tu veux lui faire plaisir avec quelque chose d'attentionné.
La bonne nouvelle ? Il existe un énorme choix de cadeaux Nike pratiques qui seront appréciés par toutes les filles, quels que soient leurs centres d'intérêt. Petits cadeaux, comme des accessoires d'entraînement. Tenue complète pour aller avec sa collection de bijoux. Voici sept idées de cadeaux qui feront plaisir à ta meilleure amie en toute occasion.
Pour les fans de sneakers
Si les sneakers sont une obsession, offre-lui un modèle culte comme la Nike Air Max. Tu ne risques pas de te tromper. Conçu à la fin des années 80, le modèle n'a jamais perdu en popularité, ce qui en fait un complément idéal pour quiconque collectionne les sneakers.
Si le style évolue sans cesse, une caractéristique de confort demeure : la « fenêtre » de la semelle intermédiaire, remplie d'air, qui offre amorti et confort à chaque pas. Offre un modèle aux couleurs préférées de ta pote, et si tu peux, ajoute un kit de nettoyage pour sneakers dans ton sac cadeau.
Pour les fans des grands espaces
Petits mais costauds, les bonnets et casquettes sont une des meilleures idées cadeau petit format pour les potes, notamment pour celles et ceux qui adorent profiter du grand air. Ski. Snowboard. Un nouveau bonnet est toujours le bienvenu. Et pour la randonnée, le running ou le golf, une nouvelle visière ou casquette fera plaisir à coup sûr.
Autre modèle stylé : le bob. Surtout si la plage fait partie de ses passe-temps préférés ! Combine son couvre-chef préféré avec un coffret cadeau de crème solaire pour une bonne protection contre les rayons UV, tout en affichant un look soigné pour sa prochaine sortie.
Pour les dingues de leggings
On n'a jamais assez de leggings, même si on n'a plus de place pour les ranger. Mais il ne s'agit pas d'offrir n'importe quel modèle. Marque le coup en choisissant l'une des dernières silhouettes Nike.
Par exemple, le legging Nike Go est idéal pour toutes les activités, notamment la musculation, le running ou la randonnée. Téléphone. Clés. Cartes de crédit. Avec ses nombreuses poches, tu gardes les mains libres pendant ta séance.
Si le yoga, c'est son dada, alors c'est le legging Zenvy qu'il lui faudra. Son tissu doux offre une incroyable sensation au toucher. Combiné à une gourde réutilisable ou un nouveau sac de sport, ce legging est une idée cadeau qui touchera forcément ta pote.
Pour les potes qui ont la bougeotte
Si ta pote passe sans cesse d'une activité à l'autre, offre-lui un sac à bandoulière Nike, aussi splendide que super pratique. Que ce soit pour sortir en ville, promener le chien ou s'occuper des enfants, les différents styles de sacs Nike lui permettront de garder les mains libres.
Bretelles réglables. Compartiments intérieurs pour ranger des essentiels comme un portefeuille et un téléphone. La plupart des sacs à bandoulière Nike débordent de détails fonctionnels. Et si tu es d'humeur généreuse, remplis le sac d'autres accessoires pratiques. Exemples : chargeur de téléphone stylé, mini gel hydroalcoolique haut de gamme, baume à lèvres au parfum savoureux.
Pour les fans de soirées à la maison
Parfois, la meilleure idée cadeau pour les proches reste celle pour prendre soin de soi. Si ta meilleure amie est plutôt casanière, offre-lui de quoi passer une soirée d'hiver bien au chaud. Pour commencer, un haut en tissu Fleece confortable et douillet de la collection Nike Sportswear, pleine de sweats super stylés. Ajoute dans ta pochette cadeau une bougie au parfum apaisant, des chaussons doublés en peau de mouton ou un jeu de cartes divertissant, et le tour est joué pour un cadeau « soirée à domicile » !
Pour les fans d'une équipe de sport
Ta meilleure pote ne peut pas s'empêcher de regarder les chaînes de sport à la télé ? Si tu veux la faire chavirer, opte pour un cadeau en relation avec son équipe préférée. Maillot ou autres produits aux couleurs d'une équipe, ils feront fureur. Ta pote a une équipe préférée dans chaque sport ? Nike propose une grande variété de maillots pour satisfaire les fans de foot, de football américain et de basket. Alors commence tes recherches par là. Ajoute du piquant à ton cadeau (et sublime le look) avec un bracelet ou un collier à l'effigie du numéro de maillot de son joueur ou sa joueuse préférés.
Pour les potes impossibles à satisfaire
Ce n'est peut-être pas l'idée la plus stylée, mais la carte cadeau reste une petite idée cadeau incontournable entre potes. Personnalise le cadeau en achetant plusieurs cartes et en ajoutant une petite note qui explique à quelle occasion l'utiliser.
Exemple de message : « pour le jour où tu as besoin de t'occuper de toi », avec une carte cadeau dans un salon de manucure ou de coiffure. Ou alors, sur une carte cadeau Nike : « à ouvrir le jour où tu veux faire du shopping pour toi ».
Rédaction : Dana Leigh Smith